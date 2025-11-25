Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

金岩高嶺招股 入場費3,686元 引入4名基石投資者

2025-11-25
中國煤系煅燒高嶺土公司金岩高嶺（2693）今日（25日）起至周五（28日）招股，擬發行2,430萬股H股，一成香港公開發售，招股價每股7.3元，集資約1.8億元，每手500股，入場費3,686.82元，預期12月3日正式掛牌買賣，國元國際、民銀資本為聯席保薦人。該股引入平煤香港、創力香港、金源香港、德高礦山4名基石投資者，投資總額合計7,621.93萬元。

在中國專營煤系高嶺土

金岩高嶺在中國專營煤系高嶺土，擁有橫跨從採礦、研發、加工到生產、銷售的全價值鏈的整合能力。根據弗若斯特沙利文數據顯示，按2024年中國煤系煅燒高嶺土公司的收入計算，金岩高嶺以5.4%的市場份額排名第五。

集團產品主要包括精鑄用莫來石材料和耐火用莫來石材料，為精鑄型殼和耐火材料的重要材料；同時亦銷售生焦生粉，客戶可進一步加工。招股書又提到，集團產品滿足多個行業的關鍵需求，其中精鑄用莫來石材料是汽車、航空、醫療及通用器械等行業鑄造高精度零部件不可或缺的材料；耐火用莫來石材料則主要用於生產耐火材料，服務於冶金及建材等行業。

去年收入增長逾三成

業績方面，金岩高嶺去年收入為2.67億元（人民幣，下同），按年升30.5%；盈利錄5,260.2萬元，按年升20.6%。

至於是次集資所得款項淨額用途，約70.8%將用於莫來石基鋁矽系材料深加工項目，旨在提高耐火用莫來石材料的產能；約20.6%將用於建立矽鋁新材料工程技術研究中心，從而顯著提升研發能力，以持續開發新產品；約0.6%將於用於償還若干銀行貸款的本金總額及應計利息；餘下8%將分配至營運資金及一般企業用途。

