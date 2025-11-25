恒指升178點 兩萬六得而復失 小米獲雷軍增持升4% 專家：科技股仍有沽壓｜港股收市

再有美國聯儲局官員表態支持12月減息，加上中美元首再次通話，延續市場氣氛向好走勢。恒指收報25894點，升178點，兩萬六關口得而復失，仍連升兩日累升674點或2.7%。大市成交額2311億元，為上周三以來最少。

三大指數連升兩日，恒指高開232點，早段曾升353點，見26069點，不過尾段升幅一度收窄至24點，低見25740點，終收報25894點，升178點。國指收報9158點，升78點。科指收報5612點，升66點。

科技股持續走高，百度（9888）收報116.9元，升4.6%，為表現最好的恒指和國指成份股。摩通唱好百度由傳統的廣告業務，轉為雲計算和人工智能（AI）業務，並將其評級由「中性」上調至「增持」，目標價由105元上調至185元，潛在升幅58%。

阿里績前升2%

小米（1810）報40.34元，升4.3%，獲創辦人雷軍斥資逾1億元增持；阿里巴巴（9988）績前收報157.8元，升2.1%；美團（3690）報98.25元，升0.1%；騰訊（700）報625元，升0.1%。京東（9618）收報112.4元，無升跌，該集團否認以京東健康（6618）股份發行換股債的傳聞。

內地航空股受壓 東航挫6%

內地航空股被拋售，內媒報道有12條中日航線取消所有航班。東航（670）收報4.31元，挫5.9%；國航（753）報6.19元，跌3.3%；南航（1055）報5.06元，跌1.9%。

個別股份方面，信義玻璃（868）收報8.64元，跌2.2%，為表現最差的藍籌股。滙控（005）報106.8元，跌0.5%。優必選（9880）折讓逾11%配股，為去年8月以來第6次配股，股價先插後倒升最多近3%，終收報110.6元，跌0.8%。

譚朗蔚：恒指需企上26200點

富昌證券聯席董事譚朗蔚表示，資金暫時不太偏好科技股，令AI相關和科技股的沽壓大，而且傳統經濟股失去動力，導致恒指升幅收窄，惟認為恒指本周仍有機會重上兩萬六關口。他指，恒指後市需將視乎科技股能否轉強，至少要站上26200點，才有機會確定支持底部，否則自4月以來的升浪將會斷纜，而下方支持為25200點。

—————

恒指今早高開232點後，升幅一度擴大至353點，高見26069點，惟其後再次轉弱，兩萬六關得而復失，截至中午報25873點，升156點或0.61%，成交1,330億元；科指中午報5609點，升63點或1.15%。

藍籌股中，今日收市後放榜的阿里（9988）及獲雷軍增持的小米（1810）雙雙撐起大市，半日股價分別升2.4%及4.6%，兩隻股份已合共為恒指貢獻106點升幅；相反，重磅股滙控（005）及建行（939）逆市向下，分別跌0.75%及0.61%。

內地流感抗病毒藥物需求上升

單計股價變幅，除了小米外，阿里健康（241）及中國宏橋（1378）亦升逾4%，石藥（1093）亦升3.8%。消息面上，據內媒引述阿里健康平台數據顯示，過去兩星期（11月10日至23日）流感抗病毒藥物需求明顯上升，購買人數較前兩星期提升5倍；其他互聯網醫療股如平安好醫生（1833）及京東健康（6618）亦分別升3.6%及1.2%。

小馬智行半日升逾一成

個股消息方面，小馬智行（2026）半日收升逾一成至97元，該股昨日宣佈與內地出行服務平台陽光出行達成全面戰略合作，雙方將透過資產輕量化模式，共同組建規模化自動駕駛車隊，加速「AI＋出行」產業在國內一線城市的商業發展。

—————

美國聯儲局官員放「鴿」後，12月減息預期再度升溫。三藩市聯儲行長戴利（Mary Daly）表示，美國勞動力市場惡化的可能性更大，而且比通脹更難管理，因此支持12月減息；聯儲局會理事沃勒亦指，主要擔憂的是勞動力市場，提倡在12月實施一次性減息，之後政策路徑則採取逐次會議的形式。

Google進一步與英偉達競爭

美股三大指數周一全線各上，道指收市升202點或0.44%，報46448點；標指升102點或1.55%，報6705點；納指則升598點或2.69%，報22872點。至於反映中概股表現的金龍指數，周一升2.82%至7726點。

焦點股中，Google母公司Alphabet據報正與Meta等公司洽談，向其開放自研Tensor AI晶片使用權，進一步拓展與英偉達的競爭格局，Google（GOOGL）周一股價收升逾6%，盤後再升逾2%至327美元；英偉達（NVDA）盤後則跌1.5%至179.81美元。

阿里今天收市後公布季績

港股方面，恒指今早高開232點，報25948點。科網股普遍向好，阿里巴巴（9988）今天收市後公布季績，預期經調整利潤中位數約168億元人民幣，按年下跌54%，大行料即時零售業務勁蝕350億元，但認為更應聚焦其人工智能（AI）發展成效。該股開市報159元，升2.9%。

雷軍斥逾億元增持小米

另一方面，小米（1810）主動披露創辦人、董事長兼首席執行官雷軍於11月24日以個人名義斥資逾1億元增持260萬股，令其持股比例微升至23.26%，並指正透過實際行動向市場傳遞對公司前景充滿信心的明確訊號。該股開市報39.8元，升2.95%。

其他科網股方面，騰訊（700）升1.36%；美團（3690）升1.07%；京東（9618）升0.19%；此外，百度（9888）更升3.85%。

優必選每股98.8元配股

個股消息中，優必選（9880）公布配售3,146.8萬股新H股，集資31.1億元，相當於經擴大已發行股本的6.3%，每股配售價98.8元，較上日收市價111.5元折讓約11%。該股開市報108.9元，跌2.3%。

太興陳家強獲委任為主席

此外，太興（6811）宣佈，公司執行董事陳家強獲委任為董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員，以及執行董事陳淑芳獲委任為董事會副主席，並於今日（25日）起生效。該股開市報1.11元，無升跌。

北水動向方面，昨日淨買入港股85.71億元，其中阿里（9988）、騰訊（700）及快手（1024）分別獲淨買入40.66億元、11.67億元及8.19億元；而中芯（981）、中海油（883）及華虹半導體（1347）則分別遭淨賣出10.24億元、3.79億元及3.38億元。

