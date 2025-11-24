恒指大升496點 阿里領軍飆6% 中芯逆市挫 專家：重上兩萬六前僅屬反彈｜港股收市

聯儲局官員上周放鴿，刺激港股一度急彈550點，收報25716點，升496點。當中，阿里巴巴（9988）獨力貢獻恒指104點。因MSCI換馬，大市成交額增至3026億元，為10月30日以來最多。有分析指，除非恒指重上100天線約26000點，否則港股仍是技術性反彈。

恒指高開232點，早段升幅曾收窄至149點，低見25369點，之後節節走高，午後高見25770點，大升550點，終收報25716點，升496點。國指和科指結束連跌6日，國指收報9079點，升159點。科指收報5545點，升150點或2.8%。

阿里單股貢獻104點升幅

科技股反彈，阿里旗下個人人工智能（AI）助手「千問」應用程式公測首周下載量突破1000萬次，超越ChatGPT、Sora及DeepSeek，成為史上增長最快AI應用程式，刺激阿里周二放榜前夕股價曾急升近5.9%，終收報154.5元，升4.7%。其他AI應用概念股亦受帶挈走高，快手（1024）為表現最好的三大指數成份股，收報68.55元，升7.1%；網易（9999）報216.6元，升5.9%；美圖（1357）報8.22元，升5.5%。其他科技股方面，美團（3690）報98.15元，升2.7%；騰訊（700）報624.5元，升2.4%；京東（9618）收報112.4元，升1.9%；小米（1810）報38.66元，升1.5%。

華虹插5% 中芯跌1%

科指成分股有3股下跌，均為晶片股。華虹半導體（1347）收報69.65元，跌4.9%；中芯國際（981）報68.05元，跌1.1%；下月將被踢走科指的ASMPT（522）報70.85元，跌0.5%。路透引述消息指，特朗普政府正考慮批准向中國，出售Nvidia的AI晶片H200。

信達生物染藍升5%

個別股份方面，將染藍及被納入國指的信達生物（1801）收報92元，升5.4%。零跑汽車（9863）將被納入科指，報50元，升5.8%。新奧能源（2688）報67.8元，跌2.1%，為表現最差的恒指和國指成份股。滙控（005）報107.3元，升2.1%。

創新實業首掛 一手賺1800元

新股方面，在內地從事氧化鋁精煉和電解鋁冶煉的創新實業（2788）首掛，較上市價10.99元高開38.3%，早段一度高見15.8元，升43.8%，之後階段性回落，尾市曾急回調，低見14.18元，仍升29%，終收報14.59元，升32.8%，一手500股帳面賺1800元。抽該股的甲組180手已穩中一手，共有73張「頂頭槌飛（認購5萬手）」，每人獲派20手，以收市價計，每名大戶賺3.6萬元。

李澤銘：大市反彈原因牽強

紅蟻資本投資總監李澤銘表示，除非恒指重上100天線，即26000點，否則港股仍是技術上反彈，並認為大市反彈的原因牽強，例如憧憬美國放寬向中國晶片，有助減低中國科企的算力成本的說法，惟在中央要求科企使用國內晶片之下，短期未能解決問題。

他指出，市場的憂慮尚未消散，包括美國12月減息的步伐，以及越來越多機構和基金質疑AI盈利能力和泡沫，而美國下一期的消費物價指數（CPI）和非農數據將於12月議息後才公布，認為美國12月未必會減息。

恒指今早高開232點後，雖然升幅一度收窄至149點，低見25369點，但其後在阿里巴巴（9988）急升帶動下，曾升436點至25656點，截至中午報25578點，升358點或1.42%，成交1305億元；科指中午則報5484點，升88點或1.65%。

藍籌股中，將於明日公佈業績的阿里巴巴（9988），旗下AI助手千問App公測一周下載量逾1000萬，刺激股價半日大升逾4%；連帶騰訊（700）也升逾2%，雙雙成為貢獻恒指升幅最多股份。

內地晶片股捱沽 華虹半導體跌9%

相反，外媒報道指美國政府正討論是否允許Nvidia向中國銷售H200人工智能晶片，中芯（981）股價半日急跌逾5%，為半日最差表現藍籌，並拖低了恒指整體表現；其他晶片股如華虹半導體（1347）更跌逾9%，宏光半導體（6908）及上海復旦（1385）則分別跌4.8%及1.7%。

網易半日升近6% 獲美銀看好

單計股價變幅，網易（9999）及快手（1024）分別升5.6%及5.2%，為表現最佳藍籌。消息面上，網易獲美銀證券看好，預期未來6至9個月內可通過現有遊戲及年底推出的《暗黑破壞神4》等新作支持收入增長，料明年收入增長8%；另一焦點大作《無限大》亦有望成為重要收入驅動力，但可能仍需數季才能正式上線。

該行又指，網易的股份回購計劃額度尚餘30億美元，可為股價提供支持，並將其2025至2027年經調整每股盈利預測上調最多4%，重申美股「買入」評級與目標價166美元，港股目標價則為259港元。

美國聯儲局官員「放鴿」後，美股三大指數上周五分別揚0.9%至1.1%。恒指夜期亦跟隨彈上，收市漲321點，較上周五恒指收市位高水308點。有分析估計，港股今日勢反彈，但升幅受中日局勢升溫限制，恒指短期有望重返26000點，若能突破此關口，或反映是次跌浪終告一段落。踏入港股業績期尾聲，阿里巴巴（9988）、美團（3690）等重磅股本周將會派成績表。另美股本周四及周五將因感恩節，分別休市及提早休市。

恒指今早高開232點，報25452點。科網股普遍向上，本周放榜的阿里巴巴及美團分別升0.14%及0.52%；騰訊（700）升0.82%；京東（9618）升1.54%；小米（1810）亦升1.89%。此外，網易（9999）開市更升逾3%，報211.2元。

信達生物染藍 零跑汽車納科指

恒指公司上周五公佈季檢結果，信達生物（1801）染藍，今早高開近2%；而獲納入科指的零跑汽車（9863）升逾3%，遭剔除的ASMPT（522）則跌1.7%。國指變動方面，納入信達生物、中國宏橋（1378）及百勝中國（9987），後兩者股價分別升1%及0.3%；遭剔除的新奧能源（2688）、海底撈（6862） 及新東方（9901），股價分別跌0.7%、升0.8%及升2.9%。

創新實業公開發售超購446倍

新股方面，創新實業（2788）公開發售超購約446倍，一手中籤率10%，國際發售超購約19倍；該股今日正式掛牌，開市報15.2元，升逾38%。

三一重工及劍橋科技今納港股通

此外，半新股三一重工（6031）及劍橋科技（6166）今日起獲調入港股通名單，兩者股價開市分別升0.09%及3%。

伍禮賢：恒指或重返26000點

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，港股今日有機會跟隨外圍反彈，但受制於中日關係緊張方面，反彈力度不顯著。他預計，恒指或有望重返26000點，支持位為25000至25100點，即10月低位；若果未能守住該水平，將回落至24500至24800點水平。他提及，阿里的業績將影響本港科技股表現，當中視乎阿里的雲端業務能否按年升3成或以上，此有助阿里股價回穩。他又估計，如果沒有進一步中日關係的消息，本港日本概念股短期以平穩走勢為主，因為日本相關的出遊股份上周已反映相關影響，另對在港經營的日資影響不大。

郭思治：突破26000反映跌浪告一段落

香港股票分析師協會副主席郭思治同樣認為，港股今日會技術上反彈，但恒指要先突破26000點，才可反映是次跌浪告一段落，又指視乎資金入市態度及期指轉倉情況，恒指有機會升穿26000點。

阿里及美團等本周放榜

美聯儲第三把交椅、紐約聯儲銀行總裁威廉姆斯表示，短期內仍有減息空間。市場氣氛急回暖，根據芝商所FedWatch工具顯示，市場對12月減息0.25厘的機率高達71%，維持不變的機率為29%。展望本周，阿里、美團、大家樂（341）、周大福（1929）等會公布成績表。經濟數據方面，美國將披露9月生產者物價指數（PPI）和個人消費支出（PCE）物價指數，以及第三季度國內生產總值（GDP）；香港將出爐10月份出入口數據。