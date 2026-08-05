電台總採訪主任偷拍女途人裙底「斷正」 認罪稱一時鹹濕犯案 8.26判刑

57歲電台總採訪主任前年11月在旺角偷拍女途人的裙底影片，遭巡邏警員「斷正」，在警誡下承認因性衝動而犯案，指「我都係一時鹹濕先影嗰女仔裙底」。被告今早於西九龍裁判法院承認非法拍攝或觀察私密部位罪，辯方求情指，被告不想成為兒子的壞榜樣而適時認罪，裁判官施祖堯將案件押後至8月26日判刑，待取感化及社會服務令報告，明言「所有判刑選項開放」，期間准被告保釋候懲。

求情稱犯案與過往人格不符

被告莊德賢，被控於2025年11月14日，在旺角通菜街35號外拍攝女子X的私密部位，而拍攝情況是若非被拍攝，該部位本來不是可讓人看到的，及為了性目的或不誠實地作出以上所描述的行為，及不理會自己以上所描述的行為是否獲得X同意。

辯方求情指，被告沒有刑事定罪紀錄，婚後與妻育有兩名兒子，妻子為家庭主婦，長子剛大學畢業，幼子仍在英國就讀中學，被告任職電台總採訪主任，月入9萬元，是家庭經濟支柱，原定3年後退休。

辯方續稱，被告生活簡單，除了工作外，以照顧家庭為主，本案與其過往人格不符，被告不希望成為兒子的壞榜樣，故適時認罪，警方亦沒有從被告手機及家中發現其他同類的影片，望法庭考慮屬單一事件，重犯機會不高，被告有悔意而輕判。

警誡下稱一時鹹濕影裙底

案情指，事主X與被告毫不相識，X與友人於前年11月14日下午1時半在案發地行走，X當時身穿棕色短裙，而警方在上述地址巡查時，發現被告行為鬼祟，右手持著一部手提電話緊隨X，並將手機後置鏡頭以45度拍攝X的裙底。

警方截停被告，發現其手機內含X的裙底片段，清楚拍攝到X的內褲，影片時長17秒。被告在警誡下承認因性衝動而犯案，指「阿sir，我都係一時鹹濕先影嗰女仔裙底，俾次機會啦」。

案件編號：WKCC5437/2025

法庭記者：黃巧兒