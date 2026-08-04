甲流︱7歲男童染甲型流感離世 為今年首宗兒童流感死亡個案

衞生署衞生防護中心昨日（3日）公布一名七歲男童感染甲型流感的嚴重個案，病人延至今日（4日）不治，是本港今年首宗兒童因感染流感而不幸離世的個案。

中心昨日公布，該7歲男童上月27日起出現咳嗽及流鼻水，8月1日起發燒，8月3日病情惡化，反應遲緩，被帶到瑪嘉烈醫院急症室求診，獲安排於該院兒童深切治療部（PICU）留醫。病人呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒（H3）呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發休克及腦病變。

男童8月3日被帶到瑪嘉烈醫院急症室求診，留醫兒童深切治療部，延至8月4日死亡。

防護中心中心提醒市民，目前正值流感季節，未來數周流感的活躍程度預計會維持在高水平。市民應保持嚴格的個人及環境衞生，而高危人士（例如兒童、長者及有長期疾病或免疫力低的人士）乘搭公共交通工具或到人多擠迫的地方，應佩戴外科口罩。兒童患上流感，情況可能迅速惡化，家長必須注意患病兒童的身體狀況，一旦發現病童情況轉差，例如出現呼吸急促、喘鳴、咀唇發紫、胸痛、神智模糊、持續發燒或抽搐等，必須立即前往急症室求醫。