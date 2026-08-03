甲流︱7歲男童染疫 併發休克及腦病變 留醫PICU情況危殆

本港正處於流感高峰，​衞生署衞生防護中心今日（3日）公布一宗兒童流感嚴重個案，涉及一名過往健康良好的7歲男童。他上月27日起出現咳嗽及流鼻水，8月1日起發燒，至今日病情惡化，反應遲緩，被帶到瑪嘉烈醫院急症室求診，獲安排於該院兒童深切治療部（PICU）留醫。病人呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒（H3）呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發休克及腦病變。病人目前仍然留醫，情況危殆。

無接種流感疫苗 潛伏期無外遊

防護中心初步調查結果顯示，男童曾接種2025/26年度季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊。他的其中一名家居接觸者近日出現上呼吸道症狀，經快速抗原檢測證實對流感病毒呈陽性反應，但病況輕微，無需入院，現已康復。中心會繼續調查。