認社交媒體留言煽惑「投白票」 38歲男保安判囚2月緩刑3年 官指時間短 言辭非最差

2名男保安涉嫌在去年立法會換屆選舉期間，煽惑他人投白票或不投票，兩人分兩案被廉政公署起訴。其中63歲男保安承認1項煽惑他人不投票罪，早前被判囚2個月。另外38歲男保安今於西九龍裁判法院承認1項煽惑他人投無效票罪，案情指他在傳媒《集誌社》的Facebook帖文下留言：「投白票，唔好登記做選民」。辯方求情稱被告當時不明白留言會對社會造成深遠影響，主任裁判官蘇文隆表示此類案件通常判監，但本案犯案時間短，所用言辭「唔係最差」，終判處入獄2個月，緩刑3年。

FB發帖籲不登記做選民及投白票

本案被告保安員林國偉被控1項在選舉期間內藉公開活動作出煽惑另一人投無效票的非法行為罪，他被控於或約於2025年10月28日，在香港境內或在其他地方，在選舉（即2025年立法會換屆選舉）中藉公開活動作出非法行為，即在Facebook上就一則日期為2025年10月28日的帖文發表留言，煽惑在該選舉中投票的另一人以下述方式處置發給該另一人的選票：任何致使該選票在該選舉中根據任何選舉法被視為無效的方式。

案情指，2025年立法會選舉提名期於去年10月24日展開，由當日起直至同年12月7日投票日為該選舉的「選舉期間」。Facebook專頁《集誌社》在去年10月28日下午6時許發佈一則帖文，內容有關保安局長鄧炳強警告勸人不投票、投白票屬違法。同日稍後時間，被告以帳戶名稱「Steve Lam」在帖文下三度留言，包括「投白票，唔好登記做選民」、「其實唔投都無錯，而家投唔投都無分別」等。

通常判監惟被告用字欠深度非最差

該帖文及留言直至12月4日仍然公開，被告於12月4日被捕，警誡下他承認獨自擁有上述帳戶並曾留言，他表示留言目的是向公眾表達其觀點。

辯方求情指被告深切後悔，承諾不會再犯，他當時不明白留言會對社會造成深遠影響。而被告的家人指，被告的母親為哥斯達黎加人，被告自幼來港生活，是孝順顧家的人，望法庭輕判。辯方續引述被告的上司指，被告工作態度認真、勤奮有禮；被告的朋友亦有高度評價，指他願為朋友挺身而出。辯方力陳被告坦白認罪，他現已不再使用Facebook，本案亦將影響被告的工作，冀法庭判處非監禁式刑罰。

蘇官直言此類案件通常判監，但本案犯案時間短，被告所用的文字欠缺深度，言辭「唔係最差」，加上其追蹤人數少，終判囚2個月，緩刑3年。

案件編號：WKCC1976/2026

法庭記者：雷璟怡