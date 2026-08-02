車主北上入油成日常？ 李耀培料即使港油價回落　習慣仍難逆轉　

不少車主在油價攀升下，北上入油。中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培表示，中港車、參加「港車北上」的私家車每周北上入油已成習慣，除因內地油價較便宜，亦配合周末北上的消費模式，相信即使香港油價回落，北上入油習慣亦不會逆轉。落馬洲中港貨運聯會主席蔣志偉表示，美伊開戰後香港油價超過內地油價，相信現時運輸公司都會在內地入油。

內地油價未見大幅漲價

美伊戰火令油價再升，內地油價暫未見大幅漲價，7月18日起的92號汽油每公升售價為7.14至7.2元人民幣，對比美伊戰爭前2月24日的7.05至7.35元人民幣，最低價僅升1.3%；7月18日起95號汽油售價每公升7.85至7.9元人民幣，對比戰前的7.5至7.85元人民幣，最低價上升4.7%。

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培表示，近月香港油價急升，令「港車北上」車主北上入油。

李耀培：車主習慣到內地消遣

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培表示，近月香港油價急升，令「港車北上」車主北上入油，除油價考慮，車主亦習慣到內地消遣，每周入滿一缸油，便毋須在港加油，且與內地娛樂飲食結合，養成了難以改變的習慣，即使油價回落，北上入油的習慣亦料難扭轉。

落馬洲中港貨運聯會主席蔣志偉表示，戰前本港運輸業的油價為每公升5元，低於內地當時的每公升6元，故過去運輸公司會在香港入油，但現時全部都在內地入油，減省成本，「一部大車，一個月用5000公升（油），不是小數目」。他又觀察到很多私家車北上入油，「過珠海一帶，全部都是香港車，只付三分之一的油價，引到車主上去（內地）入油」。他慨歎，香港物流業的競爭力節節敗退，高油價是重要因素，削減競爭力。

記者曾偉龍