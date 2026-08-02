紓緩措施完結 油價未回落 運輸業漁業冀續補貼 政府：有需要時再推臨時措施

油價回升，政府對運輸業的補貼措施完結。落馬洲中港貨運聯會主席蔣志偉表示，貨運業油價較美伊開戰前最多升約80%，需向貨主收取燃料附加費，建議政府再向車主提供優惠。有漁戶指「紅油」油價較戰前升約一倍，亦期望政府恢復油價補貼。立法會議員陳恒鑌建議政府再推補貼，用盡早前向立法會申請的撥款。政府稱正動態評估中東局勢、燃料供應及價格，有需要時再度推出臨時措施。

為期兩個月的補貼措施已全部屆滿

為應付高油價，政府月前推出三項為期兩個月的補貼措施已全部屆滿，包括對商用車船和工商業等的柴油費作每公升3元的補貼（6月29日屆滿）、減免商用車輛一半政府隧道費（7月16日屆滿），以及對的士、小巴和校巴每公升0.5元的液化石油氣燃料補貼（7月30日屆滿）。

美伊2月底開戰，倫敦布蘭特期油在2月戰前一周平均收市價約為每桶71美元，6月中旬因停戰回落至接近戰前水平，但戰火重燃，7月20日至24日該周平均收市價升至約94美元，較戰前升約32.1%。

運輸業油價較美伊戰前升最多約80%

本港五間油公司的無鉛汽油、特級無鉛汽油及柴油，在7月20日至24日該周的平均零售牌價分別為每公升約32.1元、33.6元及35元，較戰前一周分別升8.3%、7.6%及20%。航空公司燃油附加費亦遠高於戰前，其中國泰8月1日起短、中、長途航班燃油附加費分別加至339元、633元和1362元，比戰前高出1.39至1.4倍。

落馬洲中港貨運聯會主席蔣志偉在前周初表示，其時運輸業的油價回升至每公升8至9元，較戰前的5至6元升最多約80%，雖與最高的12至13元有距離，不少運輸公司向貨主徵收燃油附加費，將油價升幅轉嫁至貨主。蔣指，政府難以無了期補貼，希望政府以免牌費、免驗車費及豁免商用車隧道費等方式援助。

美伊戰火不絕，油價再度上升，令運輸業成本上升。 何家豪攝

漁業：「紅油」油價較美伊戰前增約一倍 期望政府恢復補貼

漁船使用俗稱「紅油」的工業用柴油，香港漁民近岸作業協會主席黎帶喜在前周初表示，其時油價回升至每桶1800元，較戰前的每桶900至1000元增約一倍，而遠洋船在補貼期內已入油，但近岸船每桶油用1.5至2天，估計每月成本增逾1.4萬元，期望政府恢復每公升油價3元補貼。

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培稱，本港油公司一般有約三周的庫存，若戰事未來短期內未能緩和，油價將大幅上漲，屆時政府應再補貼商用車，另可考慮燃油稅寬減等，令私家車亦受惠。

政府應對油價高企，早前推出商用車柴油費補貼、隧道費減半及液化石油氣燃料補貼。 何家豪攝

陳恒鑌：建議政府再推補貼 莊豪鋒倡協助業界綠色轉型

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌表示，運輸業牽涉民生，據他了解政府上次申請的補貼預算仍有餘額，應盡量用完再推補貼，「補貼不到（每公升油價）3元，（補貼）2元、1元都好」，政府亦可考慮寬減牌費，或減免油公司地價，達到減油價效果。

立法會交通事務委員會委員莊豪鋒認為，油價波動劇烈，政府難作長期補貼，建議政府利用資源協助業界綠色轉型，減低對傳統燃油依賴，同時推動油公司的成本和售價透明化。

政府應對油價高企，早前推出商用車柴油費補貼、隧道費減半及液化石油氣燃料補貼。 何家豪攝

環境及生態局：有需要時再度推出臨時措施

環境及生態局及運輸及物流局回覆稱，由財政司司長領導的跨部門監察燃油供應專責組正持續動態評估中東局勢、燃料供應及價格，確保本港能源供應穩定。環境及生態局又指，有需要時再度推出臨時措施，支援相關行業。

記者︰曾偉龍