新皇崗口岸│運輸局檢視交通安排 將提供7條巴士路線等往返口岸

皇崗口岸港方口岸區已於今日（31日）正式交付港府管轄，而口岸將設專營巴士、專線小巴及的士等本地公共交通工具，以及跨境公共運輸服務（包括長途和短途跨境巴士）等供旅客使用。運輸及物流局局長陳美寶今日到訪新皇崗口岸，與局方、運輸署及路政署同事視察口岸的交通安排，確保新口岸全面投入服務後，通關、通行的體驗都暢通無阻。

運輸署將延伸或調整現有本地公共運輸服務路線及新增路線

局長檢視口岸大樓公共交通交匯處的服務安排，並指示運輸署仔細檢視，確保各項安排，包括交通指示牌等細節上，都要以用家需要出發；而在人潮高峰時，更需要有妥善安排疏動人、車流，確保運作暢順。

運輸署將通過延伸或調整現有本地公共運輸服務路線及新增路線，同時改善及加強相關的落馬洲短途跨境巴士服務，讓專營巴士、專線小巴和跨境巴士服務達至協同互補，維持高效率的運輸網絡，為本港不同地區往返口岸的旅客提供最大便利。

提供7條巴士路線包括一條通宵線往返關口

重建後的皇崗口岸提供的公共運輸服務包括七條專營巴士路線（當中包括一條通宵路線）、六條專線小巴路線（包括三條通宵路線）、跨境巴士路線（包括五條24小時運作的短途跨境巴士服務）以及的士服務（包括市區、新界和車隊的士），而旅客在新口岸過境後即可轉乘深圳地鐵等公交服務。