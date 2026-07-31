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新皇崗口岸│內地餐飲業料可帶旺人氣 港人指會多北上消費：方便好多

社會
更新時間：07:00 2026-07-31 HKT
發佈時間：07:00 2026-07-31 HKT

位於深圳福田區的新皇崗口岸，將成為本港首個實施「合作查驗、一次放行」通關模式的口岸。有香港市民表示，舊口岸過關耗時較長，新模式「不用上上落落，方便好多」，日後會更常經此北上深圳消費；有深圳餐飲業人士指口岸開通後，有助帶旺餐廳人氣。

市民：上落車比以往方便

《星島》記者到新皇崗口岸現場視察，發現周邊配套齊備，鄰近除了設有地鐵站，亦設有巴士站及的士站，交通非常方便。香港市民陸小姐首次攜女兒赴深圳箍牙，相信新口岸過關便利港人，「以後會方便好多」，未來會多利用新口岸「北上」深圳消費。香港市民顧先生相信，新口岸開通後，上落車比以往方便，而且有冷氣，下雨天也不用擔心淋濕。

 

    

餐廳店長望助帶旺餐廳人氣：最理想是提升兩倍

在附近的粵菜餐廳店長梁小姐表示，作為餐飲業界一員，期望兩地政府能盡快開通口岸相關安排，將有效促進深圳與香港兩地之間的聯繫，尤其對飲食業而言，不僅香港遊客可前來深圳，深圳顧客亦能前往香港消費，形成雙向互動，有助帶旺餐廳人氣。被問及對營業額的預期，梁店長坦言當然希望有所增長，最理想是能較原先提升兩倍，強調「當然是越來越好」，並透露日後將會提供優惠吸引港人消費。

牙醫診所持審慎態度：附近都冇咩野好行

不過，牙醫診所職員陸先生對此看法審慎。他指，現時口岸周邊仍以住宅屋苑為主，消費熱點集中於福田、後海等大型商場，而新口岸周邊暫時未有行人通道連接至診所所在的區域，過關人士大多習慣一出關便乘車離開，預期難以吸引人流步行至鄰近地帶消費。

    

    
陸先生坦言，附近缺乏具吸引力的消閒設施或購物選擇，「附近都冇咩野好行」，若要吸引市民或旅客停留，除非設有美食街等特色配套，否則難以帶動步行人流。他認為，即使新口岸啟用，對生意增長的幫助亦有限，預期僅屬輕微，對整體營運未見明顯提振作用。
    
另外，深圳的士司機羅先生表示，新口岸有助改善交通狀況，期望啟用後能實施規範化的上落客安排，集中管理車輛秩序。對於生意前景，羅先生抱審慎樂觀態度，預期收入可望輕微提升，直言「我們拭目以待吧。」

記者　黃子龍

 

 

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