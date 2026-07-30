涉收賄以利便保險代理轉介客戶辦理開戶 3名時任銀行職員被控貪污明提堂
更新時間：15:37 2026-07-30 HKT
發佈時間：15:37 2026-07-30 HKT
發佈時間：15:37 2026-07-30 HKT
3名時任銀行職員涉嫌收賄以協助1名保險代理轉介的客戶無須輪候，直接辦理銀行開立戶口手續。涉案3人昨遭廉署落案起訴共6項貪污罪名，暫獲准保釋，案件明於東區裁判法院答辯。
涉收保險代理賄款利便對方轉介客戶開戶
3被告分別為陳富昆，32歲；陳偉柏，29歲；及游啓龍，33歲，案發時均為香港上海滙豐銀行有限公司(滙豐銀行)客戶經理，被控共6項貪污罪名，即5項串謀使代理人接受利益及1項代理人接受利益。
各被告於案發時同於銅鑼灣一間分行工作，職責包括安排專責處理銀行開立戶口申請的同事，為輪候的客戶辦理手續。3人均無權處理開戶申請。
控罪指陳富昆涉嫌於2024年，從1名保險代理接受賄款以利便對方轉介的客戶開立銀行戶口，他就每個客戶涉收賄1,000元至1,200元。另外，陳富昆涉嫌轉介部分客戶予陳偉柏及游啓龍等3名滙豐銀行客戶經理協助開戶，並就每位轉介客戶，向陳偉柏、游啓龍等3人提供賄款300元至500元。
廉署調查揭陳偉柏涉參與非法賭博
廉署調查發現，陳富昆涉嫌收取賄款共逾3.5萬元，以安排該名保險代理轉介的客戶，無須輪候直接辦理銀行開立戶口手續，並曾於自己無暇接待有關客戶時，要求陳偉柏及游啓龍等3人協助。
廉署在上述貪污調查中，又揭發陳偉柏涉嫌於2026年2月向一個非法收受賭注的網上平台投注，涉款共逾12萬元。他昨日另被控一項向收受賭注者投注。
最Hit
下周又打風？天文台料連落九日雨 南海或有低壓區存在 兩大AI模式料「四旋共舞」
2026-07-29 13:06 HKT
香港機場小巧思？港人讚行李輸送帶增1細節有心思「呢個城市令我好自豪」 網民：香港人效率世一
2026-07-29 15:52 HKT
朱敏記土瓜灣店驚傳結業！分店落閘被指招租頂手 老闆娘勞氣解畫：係啲人搞搞震！
2026-07-29 12:50 HKT
姜大衛19歲外孫曹保熙Rock友長髮造型首登大舞台 台風爆棚星味超越爸爸曹永廉
2026-07-29 14:30 HKT