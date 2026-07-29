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掌摑及「鞋抽」虐打2歲女童 致頭部腫脹瘀傷 菲傭認虐兒罪囚6個月

社會
更新時間：17:41 2026-07-29 HKT
發佈時間：17:41 2026-07-29 HKT

26歲菲傭今年1月掌摑及使用「鞋抽」虐打2歲女童，致其身體多處受傷，女童母親回家餵哺時發現女童頭部腫脹及無法張開口飲奶，揭發案件。涉案菲傭早前承認1項虐兒罪，今於東區裁判法院判刑時，裁判官王證瑜指被告身為家傭，虐待兒童屬違反誠信，她與事主有親戚關係，那更應妥善照顧事主，而且被告把「鞋抽」用作武器犯案，對2歲幼童造成遍佈全身的傷勢，案情嚴重，終判囚6個月。

翻查閉路電視片段揭虐兒惡行

被告J.G.M.，早前承認1項對所看管兒童虐待罪。

案發時，被告受僱於女童X的母親，而她亦與X的母親是親戚關係。今年1月17日，X的父母外出工作，至晚上才返回南丫島住所。X的母親在凌晨時份餵哺X時，發現X的頭部腫脹及哭泣，更無法張開口飲奶，於是通知丈夫及後報案。X被送院診治，她的頭部、眼皮、臉頰、背部、肋骨及大腿等均有瘀傷，頭部更腫脹並蔓延至頸後方，須留醫至1月28日才出院。

涉案單位內安裝了閉路電視，翻查片段後，揭發被告當晚曾多次掌摑X及用「鞋抽」打X的頭部。警方在1月19日拘捕被告，但她在警誡下否認犯案。

官指難明何以對2歲童造成嚴重傷勢

辯方今求情時，指被告過去品格良好，犯案屬單一事件，被告日後打算返回菲律賓，重犯機會甚微。

王官判刑時，指被告身為家傭，其責任本應是照顧X，她犯案屬違反誠信，而且她與X有親戚關係，更應該要妥善照顧X。案發時被告更使用「鞋抽」襲擊X，難以理解或想像她為何對2歲幼童造成這般嚴重的傷勢，基於案情嚴重，終判囚6個月。

案件編號：ESCC528/2026
法庭記者：王仁昌

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