38歲電工學徒3年前觸電亡 3承辦公司24項票控罪罪成 9.17求情

38歲男電工學徒陳卓鈞於2023年9月，在一處地盤疑觸電身亡。地盤總承辦商中國電力國際發展有限公司以及3間承建商同被票控，他們否認「沒有採取措施以防止發生電力危險」等32罪，其中一間承辦商早前認罪。另外3間公司經審訊後，今於西九龍裁判法院被裁定全數罪名成立。裁判官施祖堯指，死者無電工牌照卻處理電力工作，最終付出性命。而分判商未能確保只有獲授權人士可進行涉案高風險工作，總承辦商等更是全盤交由分判商處理工程，顯然無履行東主的職責。施官押後求情及判刑至9月17日。

死者父親指罰款無阻嚇作用

死者陳卓鈞的父親庭外表示滿意裁決，但望能向當日將兒子帶到案發現場工作的美明工程有限公司老闆林偉健追責，「係佢帶我嗰仔去科學園開工㗎嘛」，「係佢害死我嗰仔，咁點解佢唔係被告呢？」。然而林偉健在本案以證人身份作供，陳父直言「差天共地」。陳父坦言失去愛兒的打擊乃毁滅性，兒子房間「郁都冇郁」，夫妻二人需見心理醫生，「我永遠聽唔返我嗰仔把聲」。陳父認為判罰款無阻嚇作用，更變相鼓勵判頭，期盼本案判罰能有阻嚇力。

被告依次為中國電力國際發展有限公司、港華中國電力(香港)綜合智慧能源有限公司、去也有限公司和天揚工程有限公司。被告各面對8項傳票罪，包括「沒有採取措施以防止發生電力危險」、「沒有在引致死亡的意外發生後7天內作出意外報告」、「沒有向處長提供資料」等。去也有限公司早前承認一項「沒設有及展示告示」傳票罪，否認其餘控罪；而另外2名被告則否認全數控罪。天揚則承認「沒有採取措施以防止發生電力危險」等8項傳票。

中國電力為涉案工程中標方

施官指中國電力於2022年承接涉案科技園公司安裝太陽能板工程，其後曾提出轉由港華負責；去也為項目分判商並再分判予天揚。中國電力一方爭議他們雖為原本中標者，但後來在各方協商下轉為港華，因此案發時中國電力並非涉案工程的承辦商。港華一方則指案發時未完成協商，他們並非承建商。去也不爭議分判商的身份，惟表示已提供足夠防護設備，而且不能預視被告出現在現場。

施官分析證供指，中國電力及中華煤氣為大灣區發展而成立港華，惟因科技園表示港華不在招標公司名冊上，故不能投標。因此中國電力先以其名義投標，後申請轉名為港華。施官指從電郵、會議紀錄可見，科技園均表示無同意申請，即使提出條件也表明僅作考慮。科技園一直重申中國電力才是中標方，因此裁定科技園未曾進入轉名協商，中國電力當時仍是承辦商，而港華及去也是直接控制工程的承辦商。

死者於僱主美明老闆指示下到案發現場

施官拒納美明工程老闆林偉健的證供，指林庭上供稱和死者均受僱於去也，然而在不同場合下林均形容死者為他的僱員。包括在案發後，林偉健曾聯絡死者父親，承認死者是僱員並且願作賠償。因此施官認為林偉健必然視死者為僱員，死者是在林的指示下出現在案發的二號倉房。

施官重組案發當日經過，指去也將涉案地盤項目下判予天揚，惟天揚僅有A級註冊電業工程人員牌照，項目涉及的電力工程屬B級，故天揚尋找美明協助。案發當日林偉健與死者到地盤的一號倉房工作，而同日二號倉房需要進行另一項電力工程。施官直言去也一方輕視工程的極大風險，以上判身份要求美明協助，而在林偉健指示下，毫無電工牌照的死者到仍帶電的二號倉房，處理電力工作終付出性命。

下判公司無溝通致死者於倉房觸電而亡

施官續指去也將工程下判兩間公司，各自為政無溝通，終導致只斷了一號倉房的電，但有人去了帶電的二號倉房的情況，而死者不幸觸電。施官又言案發時電掣房無上鎖或圍封，「連最基本一個告示牌都無」，若有人進入電掣房，對一號倉房的人也會構成危險。

因此施官裁定去也無採取措拖以防止發生電力危險，8項罪名成立。而港華作為去也上判，只負責處理文件，「完全無在工地留下足跡」，未有盡其監督責任；中國電力直至事發前僅要求轉名，惟施官認為港華及去也均聽命中國電力，終全數罪成。

案件編號：STS4833-4864/2024

法庭記者：雷璟怡