何伯病逝︱450萬爭產誤揭濫用公屋 時任房署署長羅淑佩曾批：咁高調唔查唔妥

79歲「何伯」何煊，與年輕逾30歲的內地「何太」葉秀定再婚，「忘年戀」備受全港矚目，何伯今日（28日）傳出因肝癌逝世。兩人於2024年相識相戀，因450萬元爭產風波登上電視節目《東張西望》成為全城熱話。當時網民質疑何太外表打扮珠光寶氣，是否符合公屋資產規定，又質疑何伯未有在租約加名而長住何太屯門菁田邨公屋，有濫用公屋之嫌。房屋局局長何永賢及時任房屋署署長羅淑佩均表明當局必定會嚴肅處理，調查何太有否隱瞞內地資產。

何伯未加名「寄居」菁田邨 引濫用公屋質疑

何伯何太於2024年相識短短一個月便閃婚，二人其後接受《東張》訪問，控訴何伯細女從其聯名戶口轉走450萬元，事件迅速成為全城熱話。由於何伯曾透露擁有450萬元積蓄，且何太外表打扮珠光寶氣，曾收取何伯價值逾20萬元的鑽戒及名錶等貴重禮物，加上她被指在內地擁有物業，引發公眾質疑其是否符合公屋資產規定。

此外，何伯被證實未在何太名下的公屋租約內加名，卻長期「寄居」於其屯門菁田邨單位。不少網民質疑此舉涉嫌違規濫用公屋資源，事件隨後引來房屋署調查。

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時任房署署長羅淑佩：當時人咁高調 唔查唔係好妥

時任房屋署署長羅淑佩曾公開回應事件，證實何伯並非公屋住戶，其名字並不在公屋戶籍紀錄上，並直言「何伯唔應該喺公屋度住」。羅淑佩當時說：「當事人自己咁高調嘅個案，我唔去調查，社會都覺得唔係好妥。」

羅淑佩續指，公屋無名者不能長住，而此類受公眾關注且高調的個案，鄰里之間其實亦非常關心。房屋署已嚴肅調查何太個案，包括釐清有否違反「富戶政策」或隱瞞內地資產，並已發信予內地相關部門協助核查。

房屋局局長何永賢當時則表示，有關個案雖已變得娛樂化，不宜多作評論，但對政府而言這是極之嚴肅的個案，當局必定會嚴肅處理。

房屋署其後回應查詢時證實，目前仍未收到該住戶的加名申請，已多次提醒承租人如需讓非戶籍家庭成員居住，必須盡快辦理加名手續，若承租人未有依例辦理手續，將會根據租約條款採取行動，發出「遷出通知書」以終止租約。

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