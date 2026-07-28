何伯病逝｜忘年戀因愛成恨公屋傷人 何伯判監獲釋後數日離世 一文睇清完整恩怨情仇時間線

與年輕逾30歲內地「何太」再婚而轟動全港的79歲「何伯」何煊，於昨日（27日）因肝癌病逝。兩人於2024年相識相戀，因450萬元爭產風波登上電視節目成為網絡紅人，惟其後因感情破裂在屯門公屋住所電梯大堂互襲，雙雙被控傷人。《星島頭條》整理該對年齡隔30歲的忘年戀各大事件時序，一文睇清其中箇中恩怨情仇！

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街市結緣閃電結婚 登上節目引發全港熱議

2024

2024年1月26日（相識第1日）

43歲來自中國內地的何太於屯門一屋邨街市擺放臨時攤檔，結識了76歲的何伯，何太主動詢問對方有否好男人介紹。

2024年1月29日（相識第3日）

何太每日為何伯煲湯。兩人迅速墜入愛河。

2024年2月14日（相識第19日）

何伯便贈送價值99,000港元的龍鳳鈪予何太。

2024年2月19日（相識第24日）

何伯擬提取戶口內的100萬給何太做生意，發現內450萬積蓄給已被細女取走。

2024年3月11日（相識第45日）

兩人閃電結婚，何伯再送上價值13萬港元的兩卡鑽戒及逾10萬港元的勞力士腕錶。

2024年5月

何伯夫婦登上電視節目《東張西望》，公開指控五名子女私自取走聯名戶口中的450萬港元積蓄。何伯在節目中大秀名貴龍鳳鈪和名錶以證真愛，事件迅速引爆全港網絡討論，二人一夕之間成為網絡紅人。其後，兩人轉戰社交平台，在抖音及小紅書等帳號直播帶貨，期間何伯為何太洗內褲等行為引發極大爭議。

感情破裂公屋大堂互襲 涉傷人雙雙被捕

2025年

2025年5月12日

該備受矚目的婚姻僅維持了一年多便現裂痕，何太突然在小紅書單方面宣布正在辦理離婚，預告將返回內地，惟其後仍被網民目擊與何伯手牽手逛街。

2025年5月25日

何伯在港鐵兆康站與一名41歲女途人爭執，期間情緒激動取出殺蟲水噴向對方，導致女事主手臂紅腫灼傷。他其後被捕並承認控罪。於同年10月在屯門裁判法院被判監禁2個月、緩刑2年，並須向事主賠償2,000元。

2025年5月30日

兩人關係急轉直下。因生活問題，何太欲離家返回內地，雙方在屯門菁田邨住所的電梯大堂發生爭執。何伯涉嫌從後以摺刀襲擊何太，並割傷其後腦。兩人糾纏期間，何太咬傷何伯手指，何太的兒子聞聲趕至奪去摺刀。

兩人最終雙雙受傷送院，並因涉嫌傷人被捕。何伯被捕後聲稱，因不滿何太企圖離婚改嫁，一時氣憤而持刀施襲。事後，兩人各被控一項「有意圖而傷人罪」。

2025年10月

何伯接受訪問時公開數落何太，宣布決意離婚，並向五名子女低頭認錯，直言自己當初「踩落氹」。

承認傷人罪輕判監禁 何伯獲釋翌日病逝

2026年

2026年3月17日

案件隨後步入司法程序，在區域法院提訊，何伯表示擬認罪，何太則擬不認罪。

2026年5月20日

何伯在區域法院正式承認一項有意圖而傷人罪，隨即還押候判，並表明願意在何太的案件中出庭指證。

2026年6月3日

原定判刑日，惟因何伯申請法律援助，法官將案件押後。至7月7日再次開庭時，何伯因病住院，判刑再度押後至7月21日。

2026年7月21日

何伯因留院缺席聆訊，區域法院法官陳廣池在庭上直接判刑。陳廣池形容本案「成也鎂光燈，敗也鎂光燈」，屬「典型因愛成恨」，考慮到何伯年邁及患有抑鬱症等情況，輕判其監禁兩個月。由於何伯自5月20日起已被還押，刑期扣減後已屆滿，遂獲即時釋放。

2026年7月27日

重獲自由僅數天，何伯於在醫院因肝癌病逝，終年77歲。

2026年7月28日

網上傳出何伯離世的消息。至於何太的案件，則暫定於2027年2月11日開審。