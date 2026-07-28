何伯病逝｜陸大狀曾出手助何伯 嘆悲劇收場令人唏噓 450萬遺產點分配？

【何伯/陸偉雄】與「新何太」結婚，為向子女追討450萬登上電視節目《東張西望》的廣為人認識的「何伯」何煊，今日突然傳出疑因肝癌於羈押期間病逝。曾在《東張》節目出手協助何伯的大律師陸偉雄接受《星島頭條》訪問時表示，對事件感到唏噓，形容是「悲劇」，認為連串風波及牢獄之災催化了何伯的病情。陸大狀亦就何伯身後的法律問題及450萬遺產分配作分析，並藉此向社會大眾及為人子女者勸告，希望香港不要發生類似慘劇。

晚年因新伴爭產、患癌離世「催化」病情

回顧何伯遭遇，陸偉雄形容結局令人「好唏噓」。他指，何伯本來育有成年子女，且坐擁數百萬身家，原可安享晚年，惟因年紀大渴望有伴侶而結識何太，結果命運從此改寫。他不但與子女反目，其後更與何太關係破裂、互相起訴，最終惹上官非並被判入獄。陸大狀認為，何伯臨終前於羈留病房中度過，加上這幾年間的家庭劇變與官司折騰，無疑「催化」他的病情與離世。

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450萬遺產 倘已正式離婚將歸子女平分

外界關注何伯生前留下的450萬資產去向。陸大狀指出，假設何伯生前未有立下遺囑，遺產分配將依據法例處理。若何伯與何太在生前已經正式辦妥離婚手續，何太便不再具備配偶身份，無權分得任何遺產；在此情況下，該筆遺產將全數由何伯的親生子女繼承，並按子女的人數作平均分配。

就何伯與何太早前互相指控傷害對方的案件，陸偉雄從法律觀點分析指，隨着何伯離世，案件缺少了最關鍵的證人（即受害人），在死無對證的情況下，預料控方將沒有足夠證據繼續起訴何太，何太很大機會能藉此獲撤銷控罪。

藉悲劇勸告社會 籲子女多關愛長者

陸偉雄最後藉此案件向社會大眾發出勸告。他呼籲年輕一代及為人子女者應多加反思，給予年邁父母更多關愛與陪伴，若長者因寂寞而希望尋找新伴侶，子女不應盲目責怪或強烈排斥，否則容易令長者感到被孤立，進而向外尋求慰藉甚至墮入陷阱。同時，他提醒長者在結交新伴侶時應保持理智，切勿急於將畢生積蓄交予他人，以免落得人財兩空的悲慘下場。

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