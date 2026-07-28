港大校長張翔離任｜李家超感謝貢獻：相信校委會會做好聘任的工作

港大校長張翔日前宣布在2028年完成10年任期後卸任，結束校長生涯。身兼港大校監的行政長官李家超感謝張翔出任校長期間的工作，以及對港大的貢獻，又感謝他預早通知校委會希望卸任的決定，讓港大有足夠時間去招聘新任的校長。

李家超指，校長聘任工作會交由港大校委會處理，而各間大學一直都有一套運作良好的招聘工作，相信校委會會做好聘任的工作，確保新任校長能帶領港大持續發展、不斷進步、精益求精。

身兼港大校監的行政長官李家超感謝張翔出任校長期間的工作，以及對港大的貢獻。盧江球攝

現年62歲的張翔，擔任港大校長已歷8年，原任期至2028年7月屆滿。他昨（27日）凌晨突然向港大師生及校友發送內部電郵，宣布任期屆滿後離任。張翔離任消息突然，未透過港大傳訊及公共事務處發稿，有消息指張翔把離任決定告知校委會主席王冬勝後，選擇在深夜發出電郵，有意在今午舉行的校委會會議討論前，提早宣布消息，讓校園上下早日消化。

張翔在電郵指，全球正面對複雜多變的環境，人工智能(AI)浪潮以數百年未見的方式改變人類生活，促使他反思大學如何重新定義教育，以適應「人機共存」的新環境，認為港大是時候由新領袖領導轉型。本身是物理學家的他坦言，一直希望重返實驗室，解答科學難題貢獻社會，因此決定在2028年完成10年任期後卸任，提前交代去向，能給予校方充足時間物色下任人選。

記者：郭詠欣

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