香港夏日盛會︱旅發局加推消費優惠 持足球盛會、古埃及展等門票 可享餐飲及景點95折

旅發局今日（27日）宣布，繼夏季主題推廣「香港夏日盛會」的眾多消費禮遇後，加碼推出活動門票消費優惠。旅客及市民於7月31日起至8月31日期間，憑指定盛事或活動的有效門票，可無限次享用全港逾100項酒店及旅遊景點提供的額外95折消費優惠，涵蓋餐飲美食、景點門票及商品等，鼓勵大家投入盛事及活動，同時享受多種消費樂趣。

旅發局總幹事劉鎮漢表示，旅發局「香港夏日盛會」正與商界合作，送上全城消費禮遇「香港夏日禮」，自7月登場以來廣受旅客和市民歡迎。乘着多項大型體育、文化和藝術活動繼續接連上演，旅發局主動聯乘多方業界夥伴，加碼推出活動門票消費優惠，將盛事活動與消費體驗結合，鼓勵旅客及市民消費，支持旅遊相關業界。

指定門票化身「通行證」 解鎖消費優惠

今次門票消費優惠涵蓋的活動包括「香港足球盛會（HKFF）2026」、「足球峰會 2026 拜仁慕尼黑 vs 阿士東維拉」、「古埃及文明大展 ── 埃及博物館珍藏」、「2026 TIMA 國際音樂大賞」及「汪蘇瀧 2026『明日世界』世界巡迴演唱會」。

旅客及市民在優惠期內，只需出示上述任何一項活動的有效門票（包括實體門票或電子門票，惟截圖、照片及影印本除外），即可無限次享用全港逾100項酒店餐飲及旅遊景點額外95折消費優惠，當中包括星級酒店米芝蓮食府、自助餐、酒吧、景點門票、紀念品、指定精選商品等，方便旅客及市民一票無限次暢享多種消費樂趣。

有關商戶及優惠名單請參閱︰https://www.discoverhongkong.com/tc/events/summer-fun/eventticket-spending-promotion.html

指定活動 有效門票日期 香港足球盛會（HKFF）2026 7月31日、8 月1、4、5日 足球峰會2026 拜仁慕尼黑vs 阿士東維拉 8月7日 古埃及文明大展 ── 埃及博物館珍藏 8月1日至8 月31日 2026 TIMA 國際音樂大賞 8月22、23日 汪蘇瀧 2026「明日世界」世界巡迴演唱會 9月5、6日

「香港夏日盛會」逾20 萬份優惠增添夏日歡樂

同時，旅客及市民可繼續享用由旅發局與商界合作，聯動全港9,000家商舖，送出共逾20萬份的「香港夏日禮」優惠，涵蓋景點、餐飲、交通及購物優惠，並參與「香港夏日盛會」推介的豐富多元盛事和活動體驗，投入香港的夏日魅力和盡情消費。

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