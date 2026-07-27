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路政署引入新超薄瀝青重鋪龍翔道 研推廣至全港合適路段　

社會
更新時間：10:40 2026-07-27 HKT
發佈時間：10:40 2026-07-27 HKT

龍翔道部分路段過往因路面顛簸不平，一直被駕駛人士戲稱為「避震器殺手」。路政署近日正式展開龍翔道重鋪工程，並採用新的高性能超薄瀝青和技術。路政署高級維修工程師朱嘉傑表示，新物料採用了「高性能超薄磨耗層」的新型瀝青物料，有效提升抗裂與抗滑能力，因散熱快可以將封路維修的時間大大縮短，會總結經驗，未來將技術及新物料推廣至全港其他合適的道路。

散熱快令施工封路時間大大縮短

龍翔道鑽石山至牛池灣一段東行線正進行路面重鋪工程，將分兩階段施工，預計9月內完工。朱嘉傑今（27日）在電台節目表示，  由於龍翔道是九龍區的主要幹道，且鄰近民居，路政署在交通改道及噪音控制上實施了多項針對性措施，務求將對市民的影響減至最低。在上星期五首日施工期間，整體交通狀況理想，並無出現塞車。

朱嘉傑指出，由於中九龍繞道於去年年底通車，加上現時正值暑假，龍翔道的車流量有所減少，署方認為現時是進行大型維修工程的最佳契機，因此決定工程分為兩個階段進行。

他又解釋，新物料散熱快，溫度只需40多分鐘就能由過百度降至50度，最終上周五施工時間，較預期早近一個半小時重新開放行車線。同時新物料預期壽命約6至8年，預料能減少日後維修次數；至於造價則因屬新科技，承建商需添置器材及培訓工人等，成本較一般材料略高，但預期廣泛應用後成本將可回落。

總結經驗研未來廣泛應用

朱嘉傑透露，路政署早前已在黃竹坑天橋及九龍灣偉業街等地進行實地測試，整體成效非常理想。署方目前正計劃將此新型物料應用於龍翔道餘下的路段，如東行線德強苑至豐力樓一帶，署方將總結今次項目經驗，未來將技術及新物料推廣至全港其他合適的道路。

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