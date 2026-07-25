路政署重鋪鑽石山龍翔道東行路面　引入新型瀝青物料即鋪即用更快重開道路

路政署由昨夜（24日）起分階段重鋪鑽石山龍翔道東行路面，今次更使用「高性能超薄磨耗層」的新型瀝青物料，可直接鋪設在現在混凝土路面上，無需大型挖掘，加上新物料厚度僅為傳統瀝青物料的一半，約20mm，令路面鋪設後的散熱速度較快，因而可在更短時間內完成路面護養程序，並可盡快重開道路，減少對車流的影響。有關工程主要安排在晚上9時至翌日清晨6時進行，並會分為兩期，第一期預計可於8月內完成，第二期工程計劃於第一期工程完成並優化施工安排後推展，目標於今年9月內完成。



傳統方式進行維修 需要打碎舊有混凝土路面



路政署總工程師梁卓琳表示，龍翔道全長約6公里，其中一半路面以混凝土鋪設，由於傳統方式進行維修，需要打碎舊有混凝土路面，而且龍翔道交通非常繁忙，僅能在晚間數小時內進行局部維修，如進行大規模混凝土維修，需全日封閉至少一條行車線長達數天，對交通帶來嚴重影響。



高性能超薄磨耗層 可直接鋪設在現在混凝土路面上 無需大型挖掘



她表示，今次直接鋪設厚度約20毫米的「高性能超薄磨耗層」，由高黏彈性瀝青和堅固耐磨的石料組成，帶來技術突破，可直接鋪設在現在混凝土路面上，無需大型挖掘，大幅縮短施工時間。新物料更具備卓越的抗裂及抗滑性能，令路面更耐用，而且將混凝土路面轉為瀝青路面，有效改善行車舒適度並降低交通噪音，亦能持久保持深灰色，提升路面外觀。





她續指，新物料已在香港不同地方試鋪，由於效果理想，署方有信心將其應用在龍翔道的重鋪工程。署方在完成上述重鋪工程後，將總結經驗並優化施工安排，然後在其他合適路段，例如龍翔道餘下以混凝土鋪設的路段和呈祥道等，繼續應用「高性能超薄磨耗層」重鋪路面。



把握今年暑假車流相對較少的期間進行重鋪工程



成本方面，她表示，新物料初期需進行採購及技術引入，成本會較高，相信隨施工團隊累積經驗後有下降空間。而自中九龍繞道（油麻地段）通車後，龍翔道繁忙時間的車流量減少兩至三成，因此署方希望把握今年暑假，車流量相對較少的期間，進行重鋪工程，包括在龍翔道東行一段長約900米（由荷里活廣場至牛池灣消防局）的混凝土行車路面上。



工程將會分兩期進行



路政署高級維修工程師朱嘉傑表示，工程將會分兩期進行，第一期工程涵蓋由荷里活廣場至斧山道游泳池一段長約500米的路段，於昨日夜晚展開，視乎天氣情況，預計可於8月內完成。第二期工程涵蓋由斧山道游泳池至牛池灣消防局一段長約400米的路段，計劃於第一期工程完成並優化施工安排後推展，視乎天氣情況，目標於今年9月內完成。



清晨6時後會全面開放所有行車線



他指，為減少對龍翔道交通的影響，工程主要安排在晚上9時至翌日清晨6時進行，車速限制將由每小時70公里降低至每小時50公里。施工期間會臨時封閉一至兩條行車線，餘下行車線足夠應付交通流量，清晨6時後會全面開放所有行車線。

記者：蔡思宇