颱風紅霞︱打風遇上周日 打工仔盼颱風「遲一日嚟」 旅客改行商場

隨着颱風「紅霞」遠離，天文台中午時分改發3號強風信號，本港交通逐步恢復，港鐵站開始出現人潮。有市民表示打風影響假期計劃，有人就希望颱風可以遲一日出現，變相多一日假期；亦有旅客表示雖因天氣問題行程有變，但心情未受影響，認為「下次也可再過來。」

旺角快餐店座無虛席

《星島頭條》記者今午12時許到訪旺角，雖現場仍下着微雨，但街上人流、車流明顯開始增多，商舖亦相繼開門營業，有快餐店更是座無虛席。

市民林先生今日趁假期相約朋友逛街，於港鐵服務復常後來到旺角。對於今次颱風，他認為風勢不弱，見到街邊有不少樹木被吹倒，但他亦笑言，「最好梗係（颱風）遲一日嚟啦，禮拜一返工吖嘛要。」

市民朱小姐本打算帶小朋友看電影，待交通服務恢復後便立刻出門。她表示因打風後交通受阻，亦要待商舖開門營業，故「（出門）晏咗，同埋安排唔到啲咩嘢做」。不過她亦說會帶孩子到處走走，心情未受影響。

市民楊先生就說，原本約了朋友飲茶，惟因打風「邊到都去唔到，出唔到嚟啦佢哋都」，只好等交通恢復始動身。

山西旅客改行程 摩天輪變逛商場

山西旅客姜小姐說，今次來港觀光7天，原本打算今日到中環摩天輪打卡，惟天氣欠佳，只好帶小孩逛商場。不過她亦提到，自己每年都會來港旅遊，認為心情未有受影響，「下一次也可以再過來」。

記者：伍萬庭

攝影：劉駿軒

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