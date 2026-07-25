動漫電玩節︱活動第二日人流旺惟生意跌 展商憂颱風襲港打擊銷情

「香港動漫電玩節」踏入第二日，由於今日( 25日 )為周末，吸引大批市民入場，場內多個展位大排長龍。有市民表示，需排隊約兩小時才能入場，惟場內空間較往年寬敞。有市民今日消費近千元，並計劃明日再來，「希望唔好打風」。有參展商則指場地擴大後人流被分散，生意較去年下跌2至3成，亦擔心台風或影響生意。

今日入場等候約兩小時

市民劉小姐表示，今日入場等候約兩小時，不過由於大部分時間是在室内，因此仍可接受，又指今年展覽人流較往年增加不少，整體氣氛很熱鬧。她今日預算約1000元，將視乎現場商品再作決定，並指明日未計劃再來，因此即使打風亦影響不大。

11歲的何同學身著蜘蛛俠的服飾到場，購買了收藏卡等，消費約1000元，沒有固定預算，「見到鐘意就買」。他形容參加動漫節很開心，明日亦會再來，「希望唔好打風」。他指今年人流明顯增加，排隊約半小時入場，屬可接受範圍。

連續第四年參展的Cosplayer阿南今日以《星穹鐵道》中花火角色的BOSS造型亮相，指今年氣氛較前幾年熱鬧，入場排隊兩小時，「妝都溶晒」，稍後需補妝再逛展。她計劃今日和動漫節最後一日入場，明日即使打風亦不影響行程，今日預算約500元購買周邊。另一名Cosplayer梁先生則表示今日總預算約800元，又指今年人流較往年多，因擔心颱風影響明日展覽，特意選擇今日入場。

展商魔法甜心負責人曾先生表示，今年人流與去年相若，相比去年寸步難行的情況，今年展場空間更大，顧客逛得較舒適。但他指，場地擴大亦分散了人流，且公司展位的區域較去年稍微偏遠，對生意造成一定影響，今年目前生意額較去年下跌2至3成。他估算今年人均消費約為 200至250元，與去年持平。關於明日可能打風，他坦言擔心颱風會影響生意，指往年亦曾遇到半日停業的情況，惟展覽並不會因此延長或補時。

展商Action Toys負責人陳先生表示，今日為第二日展期，下午人流增加，與預期接近。今年推出限定款預訂，銷情理想，人均消費約300至400元，較去年略少，但仍需視後續數天情況。他指台風或對生意造成一定影響，具體展覽的時間則需視明日實際天氣及大會安排。

記者：蔡思宇

攝影 : 陳浩元