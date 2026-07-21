港人北海道自駕遊5日兩宗意外釀1死 業界料租車保費上漲 不排除強制買全保

日本是港人熱門旅遊地，近年不少人為了行程自由和方便，選擇自駕遊，惟日本的交通規則、駕駛習慣、路況，甚至軚盤方向都和香港不同，稍不留神就會出現意外。北海道最近便5日發生兩宗涉及港人的自駕遊交通意外，一名53歲香港女遊客不幸身亡。有旅遊業界人士提醒計劃到日本自駕遊的港人，租車時切勿慳錢，應購買「全保」求安心。被問到港人屢屢發生交通意外，租車費用會否上升，他就指車輛租金未必會針對港人而調整，但不排除保費上漲，甚至強制要求購買全保。

袁振寧：無論新老手都不建議自駕遊

縱橫遊執行董事袁振寧表示，日本的交通法例及路牌漢字含意均與香港有所差異，加上北海道等地的山路及隧道較為狹窄，對頭車距離近，若遇到雪地駕駛，危險性更會大幅增加。他坦言，現時日本集結了來自全球各地的旅客，各地駕駛習慣迥異，即便是經驗豐富的老手，也難以預測其他司機的臨場反應。因此，他呼籲港人無論是駕駛新手還是老手，都不要在日本自駕遊。

他解釋指，現時香港申領國際駕駛執照程序極為簡便，缺乏嚴格篩查機制；同時日本當局及租車公司在交車時，亦無提供任何駕駛考核或路面安全教育，導致不少外地司機在未熟習當地路況的情況下便直接開車上路。

針對意外帶來的後續影響，袁振寧預計未來的車輛租金未必會調整，但保險費用應會有所上調，甚至不排除日後租車公司會強制要求租客購買全保。

乘客縱容酒駕同屬違法

東瀛遊執行主席及董事禤國全則提醒市民，若在香港缺乏駕駛經驗或處於「雪藏牌」狀態，切勿在日本嘗試自駕，以免因路面經驗不足及不熟悉新車系統而引發高風險意外。他強調，旅客在日本自駕必須持有有效國際駕駛執照，切勿讓未登記或無牌的朋友輪流駕駛，否則一旦發生意外，保險將告失效。

駕駛態度方面，禤國全呼籲司機必須保持充足精神，嚴禁超速及跟車太貼，並嚴格遵守當地交通規則。他指出，日本對酒駕採取「零容忍」態度，若乘客任由司機酒後駕駛，在當地法例下同樣需要承擔教唆的刑事責任。

此外，他建議租車時切勿慳錢，應購買全保以求安心，並建議缺乏雪地駕駛經驗的港人，冬季切勿前往北海道等積雪地區自駕。

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