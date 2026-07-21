北海道富良野兩車迎頭相撞致1死5傷 消息：死者為53歲港婦

7月20日，北海道富良野市發生一宗交通事故，一輛租賃車與一輛轎車迎面相撞。六名傷者被送往醫院，其中一名53歲的香港女子今日（21日）不幸身亡。警方正在調查事故原因。

事發於周一下午約3時，在富良野市學田三區的國道38號，一輛租賃車駛入對向車道，與另一私家車迎面相撞。

據「札幌電視台」（STV）等日媒報道，租賃車上載有來自香港的一家4口，由52歲男子駕駛，53歲女子坐在副駕駛座，還有一對10餘歲的女兒。另一輛車上有一對20餘歲日本男女，合共6人受傷，送院時清醒。但53歲女子今日在醫院不治。



近日接連有涉及港人在北海道遇上交通事故。上周四（16日），北海道上富良野町發生一宗車禍。一輛自駕遊私家車疑因故停在JR富良野線平交道上，被駛至JR列車撞上，私家車嚴重損毀，事故令JR富良野線部分路段停駛逾3小時，影響約300名旅客的行程。消息指，私家車上5人全部受傷，其中一人為香港警察。



中國駐日本大使館今日亦發出通告，提醒在日本中國公民提高防範意識、注意交通安全。中使館提醒，日本鐵道路口較多，通過時如聽到警報器聲，切勿進入。正常通過時切勿在道口內停留。另外，日本機動車靠左行駛，需重點關注，防止無意中進入逆向車道。

中使館還提醒中國公民，不要無照駕駛。中國駕駛證不能在日本直接使用。如選擇自駕出行，請預先辦妥當地合法駕照，提前購買保險。