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宏福苑聽證會｜杜淦堃：目前證據未顯示黃碧嬌、梅少峰參與圍標 批部分人「擺明車馬」拒作證

社會
更新時間：11:13 2026-07-17 HKT
發佈時間：11:13 2026-07-17 HKT

大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會今日（7月17日）舉行最後一場聽證會，由獨立委員會代表、資深大律師杜淦堃總結陳詞。對於民建聯區議員黃碧嬌的角色，杜淦堃表示，部分人士雖未在聽證會上作供，但已應委員會邀請，就針對其的指控提交書面證據，當中包括民建聯區議員黃碧嬌及梅少峰。據目前委員會所獲證據，並未顯示二人參與圍標或反競爭行為，惟他強調，任何個人之民事或刑事責任，均非委員會職權範圍。

杜淦堃：法律團隊並無任何預設立場

杜淦堃表示，今次調查中法律團隊並無任何預設立場，團隊的工作是在公平、公開、公正的原則下，將所收集的資料及證據有系統地全面呈交委員會考慮。他續稱，公眾必然關注委員會就相關議題的看法及將來的建議，有鑑於此，他必須再次解釋，現時委員會法律團隊提交的總結陳詞中，所有觀點、評論及建議，均屬法律團隊向委員會所作的陳述，旨在為日後委員會考慮相關議題及撰寫報告時提供參考資料，強調現時的書面及口頭陳詞內容，並不代表委員會主席及兩位委員。

批部份人拒絕作證「擺明車馬」 不理涉公眾利益調查

杜淦堃又指，今次提供的書面總結陳詞多達600多頁，實在無法在今天內就每一個範疇作非常全面的解釋。他希望社會明白，每一位市民、每一個涉事方向他們提交的資料和文件，「我哋都有仔細審閱」，「絕對沒有忽略他們的感受和看法。」

杜淦堃表示，就維修工程所涉各方的角色與責任，相關文件證據已載明清楚，強調「並無實質爭議之餘地」，又指有少部份人拒絕在聽證會作證，形容是「擺明車馬」不理涉公眾利益的調查，令人遺憾。如有必要，將請求委員會對相關方作出不利推論，亦會在最終報告中如實記錄其行為。

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