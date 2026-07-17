宏福苑聽證會．持續更新︱杜淦堃批政府依賴承建商誠信制度存極大漏洞 監管落差大 政府亦應負上責任

大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會，今日（7月17日）繼續舉行第六輪聽證會，由獨立委員會代表總結陳詞。

7月17日聽證會重點：

書面陳詞嚴厲批評多方，強調建基於確鑿證據。

代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃指，目前證據未顯示黃碧嬌參與圍標，惟強調任何個人之民事或刑事責任，均非委員會職權範圍。

杜淦堃指承建商誠信制度存極大漏洞，監管落差大。政府亦應負上責任。

杜淦堃懇請委員會裁定，宏業及鴻毅就棚網、發泡膠及「生口」有主要責任；黎家榮及戚務堅就「生口」有共同責任。

新舊法團應與居民一樣 從頭到尾都被承建商瞞騙

【11:50】杜淦堃陳詞中逐一講述非阻燃棚網、發泡膠及後樓梯「生口」的問題及證據推論。他斥宏業明知棚網非阻燃下，在ICU預約巡查前買一批阻燃棚網「魚目混珠」，存心瞞騙；又指聽證會最後可以確認，新舊法團應該與居民一樣，從頭到尾都被承建商瞞騙。在發泡膠上，他提及宏業曾對ICU古小平稱發泡膠純屬短期保護措施，但結果是徹頭徹尾的謊言，而宏業既能說出短期保護的做法，亦變相證明他們明知有更安全的做法，但沒有做。

至於「生口」問題上，杜淦堃指宏業下令開「生口」，鴻毅「秒批」；負責改裝窗門的承建商置富建築工程認可人士黎家榮及結構工程師戚務堅，兩位持牌專業人士在知悉防煙樓梯被「開洞」的情況下，竟不視為問題，單此一點已足證其失職。杜淦堃懇請委員會最後裁定，宏業及鴻毅就上述棚網、發泡膠及「生口」有主要責任；黎家榮及戚務堅亦就「生口」有共同責任。

杜淦堃直斥非普通疏忽大意 形容是對監管機構、業主的持續欺騙

【11:21】杜淦堃強調，宏福苑居民「真金白銀」投入的3億3,600萬維修資金，是基於對承辦商履行合約承諾的合理期望，直言「今次嘅事件唔係普通嘅疏忽大意」，證據顯示為偷工減料，形容是「一場對監管機構、對業主嘅持續欺騙」，懷疑造假證書，巡查時更換棚網，批判是「魚目混珠，直接講大話，仲有一批收錢掛名嘅持牌人士做橡皮圖章」，為節省成本「落足功夫」逃避監管，枉負宏福苑居民。

杜淦堃表示，「宏業」曾拒絕法團及居民代表提出的分期施工建議，堅持八座大廈同時搭建棚架及包裹可燃物料，當中2024年9月出任法團主席的徐滿柑證詞表示，曾明確要求分期進行並轉達居民對火警的憂慮，但「宏業」以工期、成本及人手為由拒絕。杜認為此借口完全站不住腳，因為提供足夠人手是承辦商自身的合約責任。

杜續指，現場工人缺乏基本消防安全培訓，以宏永昌閣低層火警為例，工人於14時24分發現火警後，花費9分鐘爭論及嘗試自行撲滅，直至14時51分才有人報警。專家證詞指出，若提早數分鐘報警，可能足以在火勢初期受到控制。杜淦堃認為，地盤雜物堆積、可燃物遍地，且無任何火警危險監察，安全講座及應變訓練完全缺失。

杜淦堃表示，合約明確要求每日清理工地廢料，禁止積聚，但調查發現，起火單位平台長期堆積由棚架及光井掉落的垃圾，包括紙皮箱、發泡膠、即棄餐具等可燃物及火種，環境惡劣致居民無法開窗，指承辦商明顯未履行合約清潔責任。

【11:01】杜淦堃指出，根據專家證人證供，如果宏福苑使用阻燃棚網，火苗可能會於最初便會自行熄滅，「一場細火及168人死亡嘅大火，可能就差咗棚網。」

杜續指出，證據推論出宏昌閣由消防接報起火起計，可能只有短短14分鐘的逃生窗口，其後濃煙便已從「生口」攻入樓梯並封鎖通道；而宏泰閣同樣只有約有半小時逃生窗口，甚至更少。他表示，如果宏昌閣的樓梯沒有「生口」，在樓梯不會被濃煙提前攻入的情況下，前後門樓梯可能會多4至13分鐘逃生時間，直至出口被大火及墮下雜物封鎖，「多幾分鐘時間，走後樓梯逃生嘅居民可能可以倖免於難。」同時，火警鐘沒響及窗戶被封亦延誤居民發現火警的時間，變相實際可逃生的時間更緊迫。

【10:58】杜淦堃表示，在大埔宏福苑五級火警中，消防隊目何偉豪殉職，強調事件有三大教訓。他指消防員在濃煙密布、環境混亂的火場中，極易失散，由於現場八座大廈外觀相似，隊員難以辨認自身所在位置，僅數秒的分頭行動已可能致命；其次，隊員隨身佩戴的預警發射器「從頭到尾」未有啟動，導致隊員發出求救訊號後，指揮中心無法定位其位置；而上述問題早在2016年九龍灣淘大工業村大火後已被提出，惟至今仍未徹底解決。

杜淦堃：政府各部門機制與運作存在環環相扣缺失 許多制度性問題早已存在卻未被發現

【10:34】杜淦堃明確指出，宏福苑大火「絕對可以防範，但未被防範；亦可以預見，但未被預見」。以宏業為首的承建商明知故犯，在外牆使用非阻燃棚網，為節省成本，蓄意欺騙政府部門，逃避監管；工地內工人吸煙不管，可燃廢料堆積不清；更為方便出入製造「生口」，破壞防煙樓梯的防護結構。

同時，消防承辦商中華發展僅用作遞交文件，從未進行現場檢查；管理公司置邦羅師傅並無資格處理消防裝置，卻擅自關閉火警警報系統，釀成嚴重錯誤。另一消防承辦商宏泰消防於火警前未認真檢查，亦未通知消防處，導致火警當日全苑消防警鐘「形同虛設」。

杜續斥，顧問公司鴻毅及註冊檢驗人員吳躍未履行獨立監督職責，只收費簽名，從未認真執行法定工作。他直指，承建商及顧問視消防安全於無物，居民付出金錢換來的專業服務，最終被辜負，所有保護人命的消防線在火警當日全部失效。

杜表示，政府部門在調查中全面配合，主動提交包括內部紀錄等資料，部分證人亦坦承不足。惟事實證明，政府各部門的機制與運作存在環環相扣的缺失，許多制度性問題早已存在卻未被發現，直至釀成嚴重災難。

杜淦堃批評，政府依賴承建商誠信的制度存在極大漏洞，表格及證書未經核實，監管機構過度信任被監管者，導致明顯火警隱患無人跟進，居民投訴亦多未獲處理。他直指，調查並非指責政府部門為「始作俑者」，但有另一個問題是「為何壞分子可以得逞？」他強調監管責任的重要性，因市民以為可以被制度保護是相當合理，但事實上存有相當大的落差，「制度容許呢件事發生，政府亦要負上責任。」

【10:22】杜淦堃表示，今次調查中法律團隊並無任何預設立場。團隊的工作是在公平、公開、公正的原則下，將所收集的資料及證據有系統地全面呈交委員會考慮。

他續稱，公眾必然關注委員會就相關議題的看法及將來的建議。有鑑於此，他必須再次解釋，現時委員會法律團隊提交的總結陳詞中，所有觀點、評論及建議，均屬法律團隊向委員會所作的陳述，旨在為日後委員會考慮相關議題及撰寫報告時提供參考資料，強調現時的書面及口頭陳詞內容，並不代表委員會主席及兩位委員。

杜淦堃：少部份人拒絕作證 擺明車馬不理涉公眾利益調查 令人遺憾

【10:11】代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃表示，今次提供的書面總結陳詞多達六百多頁，實在無法在今天內就每一個範疇作非常全面的解釋。他希望社會明白，每一位市民、每一個涉事方向他們提交的資料和文件，「我哋都有仔細審閱」，強調「絕對沒有忽略他們的感受和看法。」

杜淦堃表示，就維修工程所涉各方的角色與責任，相關文件證據已載明清楚，強調「並無實質爭議之餘地」，又指有少部份人拒絕在聽證會作證，形容是「擺明車馬」不理涉公眾利益的調查，令人遺憾。如有必要將請求委員會對相關方作出不利推論，亦會在最終報告中如實記錄其行為。此外，部分人士雖未在聽證會上作供，但已應委員會邀請，就針對其的指控提交書面證據，當中包括區議員黃碧嬌及梅少峰。

他續指，目前委員會所獲證據，並未顯示二人參與圍標或反競爭行為，惟須強調，任何個人之民事或刑事責任，均非委員會職權範圍。

書面陳詞嚴厲批評多方 強調建基於確鑿證據

【09:39】委員會代表大律師的書面總結陳詞指出，本結案陳詞對多方提出了嚴厲的批評，強調這些批評並非輕率為之，被批評者已獲得充分機會提出解釋。儘管有些人選擇不回應，但這些批評堅定地建立在所呈現的證據之上。

書面陳詞指出，今次大火悲劇的教訓是痛苦的，但只有透過面對它們，才能讓家園變得更安全，對逝者最恰當的紀念，避免香港的任何其他社區遭受同樣的遭遇。對於倖存者和家屬而言，委員會的報告將是關於這場悲劇如何發生及為何發生的記錄。對香港而言，這將是改革必須建立的基礎。歡迎政府承諾「積極、實質且迅速」地回應委員會的建議。

陳詞最後向火災中喪生的168人致敬，包括執勤中犧牲的消防員何偉豪，書面陳詞詳細列出168名死者的名字，陳詞指，將完整死亡名單納入委員會正式記錄是恰當的。

記者：黃子龍、趙克平

攝影：汪旭峰