宏福苑聽證會結束｜杜淦堃點名宏業、鴻毅負主要責任 居民真金白銀換來每條防線失效 政府監管落差大

大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會，今日（7月17日）繼續舉行第六輪聽證會，由獨立委員會代表總結陳詞。代表委員會的資深大律師杜淦堃指，聽證結論十分清楚，宏業建築為首是明知故犯，包括一次又一次欺騙政府、逃避監管、不理工人吸煙等；工程顧問鴻毅把關「乜都無做」，更惡劣是找來只來簽名收錢的註冊檢驗人員，形同「紙上檢驗人員」，居民真金白銀買專業，欲換來每條防線失效，兩者負有主要責任。至於政府，杜淦堃指，房屋局獨立審查組（ICU）作為監管機構責無旁貸，盲從屋宇署做法，只靠看文件，又指並非說政府是始作俑者，但政府與市民的期望「有相當大落差」。

7月17日聽證會重點：

書面陳詞嚴厲批評多方，強調建基於確鑿證據。

代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃指，目前證據未顯示黃碧嬌參與圍標，惟強調任何個人之民事或刑事責任，均非委員會職權範圍。

杜淦堃指承建商誠信制度存極大漏洞，監管落差大。政府亦應負上責任。

杜淦堃懇請委員會裁定，宏業及鴻毅就棚網、發泡膠及「生口」有主要責任；黎家榮及戚務堅就「生口」有共同責任。

目前無證據顯示ICU職員涉及任何利益或串謀行為。

杜淦堃指ICU只靠「睇文件」及註冊檢驗人員監管。

消防處在風險辨識、現場核查、系統監測及文書監管等方面均出現漏洞。

黃碧嬌承認曾兩次獲授委託授權票，否認曾誤導住戶投票反對更換前管理委員會。

杜淦堃指目前無證據顯示梅少峰及其他相關人士曾參與圍標或反競爭行為。

杜淦堃稱，本港大型樓宇維修工程圍標行為常見，原本宏業在評分規矩下原本應得零分，但被人改為滿分。

啟康最後發言時多次哽咽，再次代表委員會向所有死傷者家屬及受火災影響的人士，致以最深切、最誠摯的慰問

陸啟康：政府內部問責不屬委員會工作範圍

【15:20】委員會主席陸啟康最後發言時多次哽咽，指過去3日委員會聽取了委員會大律師及各涉事方大律師的陳詞，總結了聽證會期間所接收的證據及各方論點。陸啟康表示，宏福苑大火是香港近年極為嚴重的事故，不僅令眾多家庭留下難以磨滅的創傷，亦令全港市民深感痛心。他謹代表獨立調查委員會，再次向所有死傷者家屬及受火災影響的人士，致以最深切、最誠摯的慰問。

他指，成立獨立調查委員會的目的，在於查明本次事件的成因、經過，以及相關制度與監管方面的問題，並向行政長官提出建議，以避免同類悲劇再次發生。至於追究個人法律責任及政府內部問責，則不屬獨立委員會的工作範圍。陸啟康表示，在調查過程中，委員會一直秉持公平、公開、不偏不倚的原則，細心審視及考量各方提交的每一項資料，務求向社會及宏福苑居民交出交代真相。他深信，若無完整且有事實支持的交代，一切慰問均屬空談。

陸啟康指，獨立委員會於2025年12月19日正式展開工作，並於2026年3月19日開始舉行聽證會。為籌備聽證會，委員會在律師團隊協助下，分析了由宏福苑居民、政府及其他相關團體提交的大量文件、影片、通訊記錄、圖片等資料，同時聯絡各涉事方及證人安排作證。至今，本委員會共舉行30場聽證會，聽取了80位證人的口頭證供。

獨立委員會感謝各陳述者在聽證會不同階段的配合，包括涉事方、律師團隊、專家、秘書處工作人員，以及各提供場地支援的政府部門，使聽證會得以如期順利完成。他亦感謝香港城市大學建築學及土木工程學系、媒體與傳播系，在極短時間內協助委員會律師團隊，製作開庭前所需的電腦三維模型及圖表。

陸啟康指，聽證會見證了香港市民在不同崗位上，均希望協助我們找出真相，避免重蹈覆轍。自獨立委員會開展工作以來，尤其感謝宏福苑居民提交了大量重要資料，對還原真相發揮了關鍵作用。部分居民更親身出席聽證會，提供口頭證供，帶著沉重的心情，向我們講述他們在大火中的經歷，以及對大維修工程的觀察。陸深知，每一份證供都承載著再次面對失去至親及家園的傷痛。因此，獨立委員會必當謹記居民對我們的信任與耐性，繼續盡力完成工作。

撰寫報告是調查中極關鍵一環 提方向性建議

陸啟康指，委員會收到9位宏福苑居民、政府等建議，並將於今日稍後把相關文件上載至獨立委員會網站。聽證會結束後，獨立委員會尚需處理書面證供及其他陸續收到的大量資料。在不影響其他程序（例如刑事調查）或考慮個人私隱的前提下，會陸續將相關證人供詞上載至委員會網站，強調原則是以公開為主。

陸啟康指，撰寫報告是整個調查中極為關鍵的一環。委員會會以已收到的海量資料為基礎，有系統地整合完整的事實框架，作出研判及結論，並提出獨立委員會的改善建議。正如他自早前提到，就有關建議，需顧及不同考量，包括資源配套、具體操作細節、市民承受能力、各持份者角色及市場情況等。因此，預期獨立委員會最終就職權範圍下的事宜所提出的改善建議，總體而言將屬較方向性的建議。委員會會建基於穩固證據及分析，研判事件中工程顧問、工程承辦商、消防裝置承辦商、物業管理人、政府部門及其他相關持份者的角色與責任，並據此提出建議。

陸啟康表示，正如部分死者家屬在聽證會上所說，我們為這次慘劇付出的代價非常巨大，希望通過本次公開調查及聽證，總結經驗，防止類似悲劇再次發生，也是對死難者應有的交代，最後他宣布「聽證會結束，大家保重。」

大埔宏福苑大火獨立委員會主席陸啟康。

杜淦堃：「宏福苑唔係孤島 圍標問題係常態」

【15:05】杜淦堃表示， 今次大維修過程中，確實涉及眾多機構，不同單位各有角色，包括政府部門、承建商、顧問、物業管理公司等，強調「若當時他們能多走一步，今次傷亡或有機會減少」。顯而易見，這場災難並無單一成因，亦無單一單位須負上全部責任，而是涉及多個不同個體及機構。

杜續指，會上已對不少人士及單位作出嚴厲批評，每項批評均清楚列明，所有被批評者亦獲得充分機會解釋，雖然部分人士選擇不予回應，但每項批評皆建基於事實。他強調，這場悲劇的教訓將深刻難忘，惟只有正視教訓，才能令香港成為更安全的地方。對罹難者最好的悼念，就是將宏福苑的教訓不折不扣地盡快落實，香港不能再有另一個社區經歷同樣慘劇。

對於痛失至親的家庭，報告將會是這場悲劇如何發生的最權威記錄；對香港而言，這是改革的基石。政府代表、大律師及委員會已承諾就事實裁斷及建議作出實質回應及跟進，他對此表示歡迎，希望委員會的報告能為問責、改革及法律後果提供堅實基礎，向這場大火中的罹難者致以深切哀悼。

批市建局「招標妥」沒為工程把關 更造成認受性假像

杜淦堃指出，委員會法律團隊檢視了執法部門及各界人士提交的證據，顯示本港大型樓宇維修工程圍標行為常見，「宏福苑唔係孤島，圍標問題係常態」。競委會提到一種常見的圍標方式是RI以極低價中標，再透過RI的權力協助承建商謀取暴利。他強調，RI尤如球賽的球證，很多時候工程造價億來愈高的原因在於RI。套用到宏福苑情況上，鴻毅以蝕本極低價投得RI，再協助宏業令原本約1.4億元增至3.3億元；他更提到，原本宏業在評分規矩下原本應得零分，但被人改為滿分。

他又稱市建局雖自稱為是促進者角色，惟市民誤以為市建局及「招標妥」能把關。事實上，不論市建局及RI都沒有為工程把關，更造成一個假像，通過「招標妥」名字反而增加了工程認受性。

黃碧嬌曾收集委託書表格

【14:46】杜淦堃提及因火災陷入輿論爭議的前法團顧問、大埔區議員黃碧嬌。他提到，自火災發生以來，公眾一直就黃碧嬌參與宏福苑的事務展開持續討論，評論大多集中在她出席業主大會、對前管理委員會所具有的潛在影響力，及先後兩次提交的書面陳述書。

黃碧嬌承認，自2021年11月起，應時任主席電話邀請，擔任管委會顧問，惟並無收取報酬，亦未經正式程序委任，且未有簽署利益申報。她否認參與揀選承建商或評標工作，亦否認在火災前認識何華健，更否認以任何方式如禮物換取選票。

黃碧嬌亦承認曾兩次獲授委託授權票，一次是為2021年的會議收取約20份委託書，另一次是為2024年的會議收取約20份。她表示，收取委託書是因為部分住戶反對該兩次會議上更換前管理委員會的決議，希望她代為投反對票。不過，杜淦堃指根據大埔宏福苑法團管理人「合安」的記錄中，有一份名為「授權黃碧嬌的單位」的Excel文件，其中列出2021年會議的131份委託書表格清單，大部分並未將黃碧嬌女士列為委託代理人。

杜淦堃表示，委員會隨後邀請黃碧嬌進一步回應，她在5月8日致函作出說明，確認她曾協助收集2021年12月11日會議的131份委託書表格，以及2024年9月6日會議的148份委託書表格。她解釋，自己是通過管理委員會委員、義工及社區內的其他相識人士收集這些表格，僅用於轉交管理處，否認曾向任何陌生或不熟悉的人士索取委託書。

杜續指，黃碧嬌否認曾誤導住戶投票反對更換前管理委員會。她表示，自己無意曲解「樓宇更新大行動2.0」資助計劃，她對住戶的提醒是出於對其福祉的真誠關心。杜淦堃表示，關於另一名區議員梅少峰，其在書面陳述中自稱僅以區議員身份獲邀列席業主大會，期間未有參與任何實質討論，亦沒有索取或行使任何授權票。他重申，委員會目前收到的文件當中，並無證據顯示梅少峰及其他相關人士曾參與圍標或反競爭行為。

對於區議員在大廈管理事務中的角色，杜淦堃引述民政事務總署回應，區議員在此類事務上無需保持中立，他們可以持有立場並表達意見，包括支持通過管理委員會。杜同時提到，業主立案法團進行訴訟屬法院常見事項，但「若有社會人物深度介入，在此背景下可能令爭議更趨尖銳。」

相關新聞：

宏福苑聽證會｜杜淦堃：目前證據未顯示黃碧嬌、梅少峰參與圍標 批部分人「擺明車馬」拒作證

【12:50】杜淦堃表示，委員會建議即時禁止於高風險外牆凹槽空間使用可燃臨時材料，切斷火勢沿外牆連續蔓延的燃料路徑。同時，所有臨時存放於地面層出口上方的易燃物料，以及結構用棚架材料，一律禁止堆放，以免火警時掉落雜物堵塞逃生通道或阻礙消防員進入。

他續指，建議即時禁止於逃生通道設置可開啟的開口，針對部分舊式樓宇仍保留樓梯間上部可開啟的通風窗板，或升降機大堂設有可開窗戶，建議即時張貼警告標示，要求居民及管理人員保持窗戶緊閉，並全面檢討並考慮更換為密封式防火玻璃窗，杜絕煙火入侵風險。

對於涉及多座樓宇的屋苑或大型綜合建築，杜淦堃表示，所有外牆修葺工程必須採用分階段、分樓座的施工安排，嚴禁同時大面積展開高風險外牆作業。每個施工階段須確保相鄰樓宇的防火間距及臨時保護措施到位，並於每階段完成後進行安全檢測，方可進入下一階段，以降低整體火災風險及應急管理壓力。

代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃（中）。

杜淦堃：政府制度問題圍繞一個「信」字 遇上缺乏誠信壞分子即全面瓦解

【12:46】杜淦堃總結政府制度問題圍繞一個「信」字，ICU信任註冊檢驗人員、消防處信任消防承辦商、屋宇署信任獨立審查組及誠信制度、勞工處與獨立審查組信任證書；然而，一旦遇上缺乏誠信的壞分子，整套制度全面瓦解。

消防處在風險辨識、現場核查、系統監測及文書監管等方面均出現漏洞

【12:40】杜淦堃表示，消防處自行設限，將其防火職能中的建築材料、施工火災風險及被動防火設施全數歸為屋宇署（BD）的專屬管轄範圍，導致火災隱患從未納入常規巡查，長期處於監管真空。

他指， 消防處始終未能察覺火警警報系統已被關閉﹐巡查人員在多次到場期間，從未進入任何消防泵房，致使警報失效的嚴重問題始終未被揭發，加上消防裝置證書（FS251）的數據輸入及後續跟進工作長期嚴重滯後，導致法例訂明的14天提交期限淪為空文，相關監察機制完全失效。

他認為相關事宜反映出消防處在風險辨識、現場核查、系統監測及文書監管等方面均出現漏洞，最終釀成無可挽回的火災悲劇。但他強調，上述批評絕非針對奮力撲救宏福苑火災的消防員，他們的勇氣與無私付出令人深感敬意。

杜淦堃：政府最終沒有一個部門能有效監管火警風險 居民安全跌入灰色地帶

【12:24】杜淦堃談及宏泰消防與置邦在火警鐘被關一事上的失職。宏泰消防「唔好教人做嘢」的行規說法不能接受；置邦作為管理公司，在接收火警投訴、眼見樓梯被開「生口」，以及發工作單派員關閉火警鐘等各個方面都有問題，或至少有培訓員工問題，因為在任何情況下，非持消防牌人士都不可操作消防系統。

杜淦堃亦點出工程行業存在「掛名文化」問題，「監管機制下，個個都係齋簽名」。他指以鴻毅吳曜為首的專業人士收錢承責，吳曜本人在有全職工作同時，兼任多達50個項目的簽名工作。ICU沒曾與此人見面，法團表明從不認識此人，「宏福苑工程從一開始，就無RI負責監督。」同理，中華發展「齋簽掛牌」、置富建築和動感室內設計「齋簽則」，亦反映行業「掛名文化」問題嚴重。

杜淦堃指ICU只靠「睇文件」及註冊檢驗人員監管 變相把責任交在居民身上

杜淦堃表示，政府最終沒有一個部門能有效監管火警風險，居民的安全跌入灰色地帶。他指ICU原先制度下，沒人投訴便不會巡查，只靠「睇文件及RI」監管，變相把監察的責任落在居民身上，問題是，居民不一定有能力發現問題及投訴。再者，原先制度下，設計由註冊檢驗人員監管承建商，但ICU也承認，制度沒有解釋RI可由哪一方監管。

杜淦堃：目前無證據顯示ICU職員涉及任何利益或串謀行為

【12:12】杜淦堃表示，針對中華發展其法律代表在庭上陳詞，承認該公司做法如同「橡皮圖章」，但辯稱因相信宏業已經是註冊消防承辦商，故認為僅遞交表格並無問題。杜質疑此說法「無稽」，並指出梁炳基的第一份證人供詞完全未提此解釋，直到作供前數日的第二份陳述書才補充，時機可疑。

另外，杜淦堃指，消防喉轆由2025年4月7日起至火災發生當日一直處於生鏽狀態。宏泰消防於2025年10月已發現水缸乾涸，11月19日更發現總掣已被關閉。杜指，作為業內人士，他們理應知悉，水缸工程根本無須關閉總掣，亦應意識到事態嚴重。

針對置邦電工羅國瑞作證時承認，按宏業要求協助為消防水缸放水時，誤關消防總掣。杜淦堃直言「有資格嘅冇落場、冇資格嘅入左去閂」，情況完全不能接受。

杜淦堃表示，針對房屋局獨立審查組時任總監劉輔國承認只靠投訴及自我監管有盲點，但否認把關不力。他提到，劉輔國曾在會上同意委員會代表大律師的觀點，即ICU方面實際上以「依書直說」的方式，盲目跟從屋宇署（BD）的既有做法和政策。

他又認為ICU責無旁貸，強調「現時的監管手法是否存在漏洞？是否有盲點？會否讓人有機可乘？若監管機構從不提出這些問題，便無法發現有人逃避監管，更遑論制度被濫用的情況」。但他明白在現實操作中，確實存在許多痛點與困難，尤其當面對不誠實的行業人士 。

針對ICU預先通知巡查時間一事，杜淦堃表示，目前並無證據顯示ICU的職員涉及任何利益或串謀行為。

大埔宏福苑大火獨立委員會委員歐陽伯權。

新舊法團應與居民一樣 從頭到尾都被承建商瞞騙

【11:50】杜淦堃陳詞中逐一講述非阻燃棚網、發泡膠及後樓梯「生口」的問題及證據推論。他斥宏業明知棚網非阻燃下，在ICU預約巡查前買一批阻燃棚網「魚目混珠」，存心瞞騙；又指聽證會最後可以確認，新舊法團應該與居民一樣，從頭到尾都被承建商瞞騙。在發泡膠上，他提及宏業曾對ICU古小平稱發泡膠純屬短期保護措施，但結果是徹頭徹尾的謊言，而宏業既能說出短期保護的做法，亦變相證明他們明知有更安全的做法，但沒有做。

至於「生口」問題上，杜淦堃指宏業下令開「生口」，鴻毅「秒批」；負責改裝窗門的承建商置富建築工程認可人士黎家榮及結構工程師戚務堅，兩位持牌專業人士在知悉防煙樓梯被「開洞」的情況下，竟不視為問題，單此一點已足證其失職。杜淦堃懇請委員會最後裁定，宏業及鴻毅就上述棚網、發泡膠及「生口」有主要責任；黎家榮及戚務堅亦就「生口」有共同責任。

杜淦堃直斥非普通疏忽大意 形容是對監管機構、業主的持續欺騙

【11:21】杜淦堃強調，宏福苑居民「真金白銀」投入的3億3,600萬維修資金，是基於對承辦商履行合約承諾的合理期望，直言「今次嘅事件唔係普通嘅疏忽大意」，證據顯示為偷工減料，形容是「一場對監管機構、對業主嘅持續欺騙」，懷疑造假證書，巡查時更換棚網，批判是「魚目混珠，直接講大話，仲有一批收錢掛名嘅持牌人士做橡皮圖章」，為節省成本「落足功夫」逃避監管，枉負宏福苑居民。

杜淦堃表示，「宏業」曾拒絕法團及居民代表提出的分期施工建議，堅持八座大廈同時搭建棚架及包裹可燃物料，當中2024年9月出任法團主席的徐滿柑證詞表示，曾明確要求分期進行並轉達居民對火警的憂慮，但「宏業」以工期、成本及人手為由拒絕。杜認為此借口完全站不住腳，因為提供足夠人手是承辦商自身的合約責任。

杜續指，現場工人缺乏基本消防安全培訓，以宏永昌閣低層火警為例，工人於14時24分發現火警後，花費9分鐘爭論及嘗試自行撲滅，直至14時51分才有人報警。專家證詞指出，若提早數分鐘報警，可能足以在火勢初期受到控制。杜淦堃認為，地盤雜物堆積、可燃物遍地，且無任何火警危險監察，安全講座及應變訓練完全缺失。

杜淦堃表示，合約明確要求每日清理工地廢料，禁止積聚，但調查發現，起火單位平台長期堆積由棚架及光井掉落的垃圾，包括紙皮箱、發泡膠、即棄餐具等可燃物及火種，環境惡劣致居民無法開窗，指承辦商明顯未履行合約清潔責任。

【11:01】杜淦堃指出，根據專家證人證供，如果宏福苑使用阻燃棚網，火苗可能會於最初便會自行熄滅，「一場細火及168人死亡嘅大火，可能就差咗棚網。」

杜續指出，證據推論出宏昌閣由消防接報起火起計，可能只有短短14分鐘的逃生窗口，其後濃煙便已從「生口」攻入樓梯並封鎖通道；而宏泰閣同樣只有約有半小時逃生窗口，甚至更少。他表示，如果宏昌閣的樓梯沒有「生口」，在樓梯不會被濃煙提前攻入的情況下，前後門樓梯可能會多4至13分鐘逃生時間，直至出口被大火及墮下雜物封鎖，「多幾分鐘時間，走後樓梯逃生嘅居民可能可以倖免於難。」同時，火警鐘沒響及窗戶被封亦延誤居民發現火警的時間，變相實際可逃生的時間更緊迫。

【10:58】杜淦堃表示，在大埔宏福苑五級火警中，消防隊目何偉豪殉職，強調事件有三大教訓。他指消防員在濃煙密布、環境混亂的火場中，極易失散，由於現場八座大廈外觀相似，隊員難以辨認自身所在位置，僅數秒的分頭行動已可能致命；其次，隊員隨身佩戴的預警發射器「從頭到尾」未有啟動，導致隊員發出求救訊號後，指揮中心無法定位其位置；而上述問題早在2016年九龍灣淘大工業村大火後已被提出，惟至今仍未徹底解決。

杜淦堃：政府各部門機制環環相扣缺失 制度性問題早已存在卻未被發現

【10:34】杜淦堃明確指出，宏福苑大火「絕對可以防範，但未被防範；亦可以預見，但未被預見」。以宏業為首的承建商明知故犯，在外牆使用非阻燃棚網，為節省成本，蓄意欺騙政府部門，逃避監管；工地內工人吸煙不管，可燃廢料堆積不清；更為方便出入製造「生口」，破壞防煙樓梯的防護結構。

同時，消防承辦商中華發展僅用作遞交文件，從未進行現場檢查；管理公司置邦羅師傅並無資格處理消防裝置，卻擅自關閉火警警報系統，釀成嚴重錯誤。另一消防承辦商宏泰消防於火警前未認真檢查，亦未通知消防處，導致火警當日全苑消防警鐘「形同虛設」。

杜續斥，顧問公司鴻毅及註冊檢驗人員吳曜未履行獨立監督職責，只收費簽名，從未認真執行法定工作。他直指，承建商及顧問視消防安全於無物，居民付出金錢換來的專業服務，最終被辜負，所有保護人命的消防線在火警當日全部失效。

杜表示，政府部門在調查中全面配合，主動提交包括內部紀錄等資料，部分證人亦坦承不足。惟事實證明，政府各部門的機制與運作存在環環相扣的缺失，許多制度性問題早已存在卻未被發現，直至釀成嚴重災難。

杜淦堃批評，政府依賴承建商誠信的制度存在極大漏洞，表格及證書未經核實，監管機構過度信任被監管者，導致明顯火警隱患無人跟進，居民投訴亦多未獲處理。他直指，調查並非指責政府部門為「始作俑者」，但有另一個問題是「為何壞分子可以得逞？」他強調監管責任的重要性，因市民以為可以被制度保護是相當合理，但事實上存有相當大的落差，「制度容許呢件事發生，政府亦要負上責任。」

【10:22】杜淦堃表示，今次調查中法律團隊並無任何預設立場。團隊的工作是在公平、公開、公正的原則下，將所收集的資料及證據有系統地全面呈交委員會考慮。

他續稱，公眾必然關注委員會就相關議題的看法及將來的建議。有鑑於此，他必須再次解釋，現時委員會法律團隊提交的總結陳詞中，所有觀點、評論及建議，均屬法律團隊向委員會所作的陳述，旨在為日後委員會考慮相關議題及撰寫報告時提供參考資料，強調現時的書面及口頭陳詞內容，並不代表委員會主席及兩位委員。

杜淦堃：少部份人拒絕作證 應作不利證供

【10:11】代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃表示，今次提供的書面總結陳詞多達六百多頁，實在無法在今天內就每一個範疇作非常全面的解釋。他希望社會明白，每一位市民、每一個涉事方向他們提交的資料和文件，「我哋都有仔細審閱」，強調「絕對沒有忽略他們的感受和看法。」

杜淦堃表示，就維修工程所涉各方的角色與責任，相關文件證據已載明清楚，強調「並無實質爭議之餘地」，又指有少部份人拒絕在聽證會作證，形容是「擺明車馬」不理涉公眾利益的調查，令人遺憾，如有必要將請求委員會對相關方作出不利推論，亦會在最終報告中如實記錄其行為。此外，部分人士雖未在聽證會上作供，但已應委員會邀請，就針對其的指控提交書面證據，當中包括區議員黃碧嬌及梅少峰。

他續指，目前委員會所獲證據，並未顯示二人參與圍標或反競爭行為，惟須強調，任何個人之民事或刑事責任，均非委員會職權範圍。

書面陳詞嚴厲批評多方 強調建基於確鑿證據

【09:39】委員會代表大律師的書面總結陳詞指出，本結案陳詞對多方提出了嚴厲的批評，強調這些批評並非輕率為之，被批評者已獲得充分機會提出解釋。儘管有些人選擇不回應，但這些批評堅定地建立在所呈現的證據之上。

書面陳詞指出，今次大火悲劇的教訓是痛苦的，但只有透過面對它們，才能讓家園變得更安全，對逝者最恰當的紀念，避免香港的任何其他社區遭受同樣的遭遇。對於倖存者和家屬而言，委員會的報告將是關於這場悲劇如何發生及為何發生的記錄。對香港而言，這將是改革必須建立的基礎。歡迎政府承諾「積極、實質且迅速」地回應委員會的建議。

陳詞最後向火災中喪生的168人致敬，包括執勤中犧牲的消防員何偉豪，書面陳詞詳細列出168名死者的名字，陳詞指，將完整死亡名單納入委員會正式記錄是恰當的。

記者：黃子龍、趙克平

攝影：汪旭峰