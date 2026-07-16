新皇崗口岸︱跨境巴憂專營新線搶客 促納入「兩蚊兩折」優惠

【新皇崗口岸/一地兩檢/兩蚊兩折/北上消費】國務院已同意新皇崗口岸港方口岸區由7月31日零時起啟用，立法會昨日（15日）已然就條例草例首讀及兩讀，今午（16日）將召開特別會議處理。面對新口岸即將開通，交通業界預期客量將大幅增長，惟憂慮專營巴士挾「兩蚊兩折」搶客，促請政府將跨境巴士亦納入相關優惠範圍。議員則建議食肆推出消費式抽獎活動，吸引更多人來港消費。

兩元兩折︱跨境巴士冀納入 願提升長者優惠

香港非專利巴士聯會主席、跨境快線副總經理蔡順基在電台節目表示，對新口岸開通持樂觀態度，預料新口岸啟用後，初期客流量會翻倍。然而，運輸署已安排7條專營巴士路線直達新口岸，與現有跨境巴士營辦商形成直接競爭。蔡順基表示歡迎公平競爭，亦對自身服務質素有信心，但最大擔憂是公共交通享有「兩蚊兩折」乘車優惠。

蔡順基指出，根據平日香園圍（蓮塘）口岸的經驗，「兩蚊兩折」威力相當大，由於跨境巴士並未涵蓋在該優惠計劃內，業界擔心部分長者或合資格客源會因此被公共巴士搶走。他呼籲政府審視行業情況，將跨境巴士納入「兩蚊兩折」計劃，讓市民有更多交通選擇；作為交換，業界願意在長者優惠上作進一步提升，接近公共交通的收費，以減輕政府財政壓力。

大樓有清晰指示劃分兩地司法管轄區

民建聯立法會議員陳恒鑌在同一節目中形容，新口岸實施的「合作查驗，一次放行」是劃時代體驗，新安排下市民過關流程將大幅簡化。他指，新皇崗口岸是特區政府參與落實國家發展策略的重點項目，立法會將「加班加點」，預計本周內通過條例。

不過他強調，7月31日僅為口岸區設立的啟用日期，並非正式通關日。由於所有通關及過境車輛設施均集中於同一大樓內，當局仍需時進行徹底的系統壓力測試、消防檢測以及海關入境設施的準備，以確保通關後的系統穩定性。針對市民關注的執法界線問題，他引述內地當局指，大樓內將有清晰的指示劃分兩地司法管轄區，市民無須擔心。

倡提升自身吸引力及推消費抽獎

新口岸將維持24小時全天候運作，加上通關時間縮短至5分鐘，有意見擔心會進一步便利港人北上消費，甚至改變港漂居住模式，例如改為在內地居住再來港返工返學等，從而影響香港本地經濟及過夜旅客數量。

對此，陳恒鑌坦言相關擔憂確實存在，強調香港必須主動提升自身吸引力，並建議政府推出對中小企支援措施，如探討為飲食界轉型提供方案，或推出消費式的抽獎活動，措施可以是多樣性，以吸引人流留在香港消費。

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