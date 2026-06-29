大棋盤︱新皇崗口岸本地立法「開快車」 料需加會審議

新皇崗口岸實施「一地兩檢」安排和「合作查驗、一次放行」，大幅縮短未來兩地通關時間，各界引頸以待。全國人大常委會上周審議通過，授權香港對皇崗口岸港方口岸區及相關延伸區實施管轄的決定草案，待本地立法、測試演練完成後便會開通。立法會議員亦有心理準備「開快車」審議，由於7月休會前只剩兩次大會，且本身法案「塞車」，預計額外加會審議的機會不小。

身兼立法會主席的全國人大常委李慧琼日前指，立法會將提速進行本地立法的審議工作，但未有詳細談及立法時間表。特區政府上周五聲明指，待國務院確定港方口岸區及相關延伸區啟用日期、具體坐標和面積後，會盡快向立法會提交相關條例草案推進本地立法工作。

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7月立法會議程「塞車」

據知政府對口岸相關立法工作亦非常緊張，早前初步與立法會討論後續安排，冀盡早完成。按立法程序，政府一般會先將議題提交事務委員會討論，形成共識後刊憲並提交首讀。保安事務委員會主席邵家輝指，暫未知最新安排，但只要議題交上委員會討論，議員必定盡量配合，因新皇崗口岸是重要關口，便利市民往返內地。

「一地兩檢」本地立法涉及較多技術細節，預料立法會成立法案委員會的機會較大，不少議員尤其港區人大政協均有意加入。身兼港區人大的法律界議員陳曉峰上周有份列席人大常委會，他說暫不清楚立法工作進度，但如有成立法案委員會必定爭取加入，早前人大開會期間，也了解到不少口岸規劃細節，若議員有疑問，也可以幫忙解答，務求立法工作盡快完成。至於規劃細節詳情，他稱部分涉及機密文件，有待官方正式公布。

立法會在7月休會前，只剩7月8日及15日兩次大會。上周五內委會會議上，主席陳振英提到7月15日的大會中，將有兩項深受市民關注的政策法案，分別是地盤禁煙、網約車規管，進行察悉議案辯論，共計8小時或更長，因此建議該次會議的議員無約束力議案一律「讓路」。

有資深議員預計，7月8日的大會相對趕急，未必來得及討論新皇崗口岸相關法例，即使來得及首讀，也需要經內會、法案委員會（如有）等程序，並在另一次大會完成恢復二讀辯論、全體委員會審議及三讀；而15日會議議程本身也「大塞車」，難以再加入新的項目。

以目前會議日程，不排除要額外「加會」審議新皇崗口岸法案，「基本上只要政府開口要『開快車』，就肯定要加會，目前日程一定嚟唔切」。由於立法會全體議員7月19日至25日，須到北京參加國家事務研修考察，預料若有加會，最快會在7月最後一個星期進行。

事實上，政府7月內亦把調整後北部都會區專屬法例立法建議提交立法會，爭取年底前通過，盡快打通兩地「四流」，即人流、物流、數據流及資金流，因此一眾議員已有心理準備，暑期休會期間「無得唞」，隨時要「on call」加會。

行政主導下，立法會需配合政府提交的法案，特別是新皇崗口岸關乎兩地便捷通關、更好融入國家發展大局，相信議員即使要減少「暑假」日數，亦不會有太多怨言。

聶風