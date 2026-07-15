新皇崗口岸｜落馬洲與新田交匯處將釋出作創科用途 「皇巴」結束營運轉型非專營巴士

新皇崗口岸｜國務院已同意皇崗口岸港方口岸區由7月31日零時起啟用，正式開通日期由粵港兩地政府商定。特區政府已就《皇崗口岸港方口岸區條例草案》刊憲，將於今日（15日）提交立法會首讀及二讀。航運交通界林銘鋒今日（15日）在立法會提出書面質詢，詢問新口岸開始運作後，當局會否繼續保留該等檢查亭，並關注新皇崗口岸的交通接駁。

運輸及物流局局長陳美寶回覆指，配合新皇崗口岸啟用，落馬洲管制站及新田公共運輸交匯處將釋出作創科發展。新口岸將不設公眾停車場，但會提供專營巴士、小巴及跨境巴士等服務，而現有的接駁「皇巴」在停運後，政府會協助營辦商轉型為其他非專營巴士服務。

根據《新田科技城分區計劃大綱核准圖》，現時的落馬洲管制站及新田公共運輸交匯處已規劃作創科用地及毗鄰道路。陳美寶指出，長遠而言有關用地會按《新田科技城創科產業發展規劃概念綱要》，分階段以不同模式發展創科產業。在新口岸開始運作後，現時的落馬洲管制站及新田公共運輸交匯處用地將會釋出，以配合北部都會區的發展。

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在新皇崗口岸啟用初期，新田公共運輸交匯處將會繼續供本地公共運輸服務使用。目前該交匯處除設有穿梭巴士（皇巴）總站外，亦設有上落客區，供本地非專營巴士、專營巴士、專線小巴及的士等本地公共交通工具使用。

皇巴停運轉型非專營服務 跨境巴士服務將優化

局方提到，在新皇崗口岸實施「一地兩檢」通關安排後，往後將無須再以穿梭巴士接駁新田公共運輸交匯處和港深雙方口岸。有見及此，運輸署與皇巴營辦商一直保持密切溝通，並按既定程序處理其車隊內所有巴士的服務轉型申請。當局會讓營辦商在皇巴終止營運後，善用車隊資源，繼續營運其他非專營巴士服務。

至於現時在落馬洲管制站或皇崗口岸提供服務的長途跨境巴士，將會在新皇崗口岸營運，繼續服務跨境旅客。而現時在皇崗口岸24小時運作的五條短途跨境巴士服務（終點站分別為灣仔、觀塘、佐敦、太子及荃灣），除在新口岸繼續提供服務外，運輸署已與營辦商商議優化及加強服務的方案，包括調整行車路線及在服務範圍增加上落客點，以進一步便利旅客使用跨境巴士服務。

新口岸空間有限不設停車場

當局指，為了更有效處理預計的極高跨境人流量，運輸署將在新皇崗口岸港方口岸區安排多種本地及跨境公共運輸服務。但由於空間所限，新口岸將不設公眾停車場。政府預計，新口岸便捷的公共運輸服務網絡能鼓勵跨境旅客直接選用公共交通，減少使用私家車，從而降低對私家車停泊設施的需求。

新口岸提供的公共運輸服務將包括七條專營巴士路線（當中包括一條通宵路線）、六條專線小巴路線（包括三條通宵路線）、跨境巴士路線（包括五條24小時運作的短途服務）以及的士服務（包括市區、新界和車隊的士）。專營巴士服務的路線在市區覆蓋香港、九龍和新界，旅客在新口岸過境後亦可轉乘深圳地鐵等公交服務。

周邊將物色車位

至於仍選擇駕駛私家車的旅客，可將車輛停泊於可接駁至新口岸公共交通服務的停車場。政府現正於口岸周邊地區物色合適地方（包括短期租約用地），適量設置公眾停車場與泊車轉乘設施，長遠亦會考慮在新田科技城範圍內發展相關設施。