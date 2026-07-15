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新皇崗口岸｜鄧炳強：政府有責任7.31前完成本地立法工作 將為議員召開4場簡介會

政情
更新時間：14:27 2026-07-15 HKT
發佈時間：14:27 2026-07-15 HKT

《皇崗口岸港方口岸區條例草案》今日（15日）於立法會進行首讀及二讀。保安局局長鄧炳強表示，皇崗口岸重建項目位於深圳市的福田區，是特區政府參與落實國家發展策略的重點項目之一，亦是廣大市民期待已久的重大民生工程。他之後表示，今天將為議員召開4場簡介會，協助議員理解相關的立法文件。

採「一地兩檢」及「合作查驗」通關模式

他續稱，重建後的皇崗口岸會定位為深港間最重要的24小時客運陸路口岸，實施「一地兩檢」及「合作查驗」，一次放行的嶄新通關模式，整體通關時間將由現時落馬洲皇崗口岸約30分鐘，大幅縮減到約5分鐘，通關流量更會由目前每天約4萬人次增加到20萬人次，而在港鐵北環支線開通後，更可提升至每日約30萬人次，聯檢大樓主體工程建設已基本完成，港深雙方正以同步施工方式，全速推進口岸內部的建設及安裝工程。

獲得中央授權後   特區政府需進行本地立法

他指在中央支持下，全國人大常委會在今年6月26日決定，授權香港特區對皇崗口岸港方口岸區及相關伸延區實施管轄，國務院亦於7月8日作出批覆，同意港方口岸區自今年7月31日零時開始啟用，並依照特區法律實施管轄，又訂明港方口岸區的範圍，在獲得中央授權後，特區政府需要進行本地立法，為皇崗口岸實施「一地兩檢」的安排提供法律的基礎。

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特區政府有責任7.31前完成本地立法工作

他表示，為了確保中央授權得以及時落實，特區政府有責任在7月31日之前完成本地立法工作，讓當局可於港方口岸區成立的時間，依照特區法例實施管轄。他指亦需要就港方口岸區的實際運作制定多項附屬法例，亦需於港方口岸區啟用時同時生效，令整套法律框架到位，故已去信立法會考慮加開特別會議，以期條例草案及所有附屬法例，都可於本月31日前通過及訂立。

另外，他於會後見傳媒時，被問到皇崗大樓正式啟用安排時，他指完成立法後就可以正式為啟用做功夫，包括設置一些通關儀器，並進行壓力等不同方面的測試，以確保一切準備就緒時才可通關，期間亦會與深方不斷檢視情況，希望可以盡快啟用重建後的皇崗口岸。

他更強調，會確立法完成所有的立法程序，只是議員需要「開OT」、開特別會議等，形容是用一個務實、負責任的態度去做。

記者：郭詠欣

攝影：何偉豪

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