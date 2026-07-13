Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

油價︱政府宣布商用車輛隧道費減免及石油氣補貼 分別如期7.16及7.30完結

社會
更新時間：17:22 2026-07-13 HKT
發佈時間：17:22 2026-07-13 HKT

跨部門監察燃油供應專責組今日（13日）宣布，為期兩個月的商用車輛隧道費減免及液化石油氣燃料補貼將分別於7月16日晚上11時59分及7月30日晚上11時59分屆滿後如期結束。

近月車用石油氣價格大致平穩  支援措施屬臨時性和限期性

政府經濟顧問估計，柴油國際成品油價格應在今年餘下時間逐漸回落；而近月數據亦反映，車用石油氣價格大致平穩。由於支援措施屬臨時性和限期性，為免帶來公共財政風險，專責組決定上述兩項有時限支援措施將會如期在兩個月期限屆滿後結束。

為期兩個月的商用車輛隧道費減免及液化石油氣燃料補貼將分別於7月16日晚上11時59分及7月30日晚上11時59分屆滿後如期結束。資料圖片
為期兩個月的商用車輛隧道費減免及液化石油氣燃料補貼將分別於7月16日晚上11時59分及7月30日晚上11時59分屆滿後如期結束。資料圖片

由7月17日零時零分起，所有商用車輛使用政府收費隧道及青沙管制區須恢復繳付正常收費；繳費方式及時限維持不變。運輸署已督導隧道費服務商調校「易通行」系統，確保運作暢順。駕駛者可透過「易通行」或「香港出行易」流動應用程式及隧道費顯示屏，了解實時隧道費資訊。

此外，由7月31日零時零分起，政府停止向本地客運商用車輛提供液化石油氣燃料補貼後，司機需注意，實際液化石油氣價格將以各油公司的零售價為準。

專責組會繼續動態評估中東局勢、燃料供應及價格，確保本港能源供應穩定。

最Hit
旺角星際城市綠帽男推撞情侶逼道歉：躝啦 據悉為消防員涉普通襲擊被捕
01:17
旺角星際城市綠帽男推撞情侶逼道歉：躝啦 據悉為消防員涉普通襲擊被捕
突發
8小時前
長者業主樓換樓計劃2026｜9月起接受申請！自置居屋、公屋住滿10年 免補地價換樓套現退休金
長者業主樓換樓計劃2026｜9月起接受申請！自置居屋、公屋住滿10年 免補地價換樓套現退休金
生活百科
2026-07-12 13:49 HKT
出世阿媽得17歲！DSE女生被當人球「地獄級身世」惹熱議 放榜前霸氣逆襲：「活好每一日，令對我唔好嘅人計劃失敗！」｜Juicy叮
出世阿媽得17歲！DSE女生被當人球「地獄級身世」惹熱議 放榜前霸氣逆襲：「活好每一日，令對我唔好嘅人計劃失敗！」｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
北上常客留港消費嘆很不習慣！商場食肆欠一「免費服務」 網民反指：有常識都知道唔好立亂用
北上常客留港消費嘆很不習慣！商場食肆欠一「免費服務」 網民反指：有常識都知道唔好立亂用
生活百科
6小時前
大棋盤︱狗隻入食肆爭議引爆 政圈苦笑：明顯高估狗主文明程度 盡快微調防政策「爛尾」
大棋盤︱狗隻入食肆爭議引爆 政圈苦笑：明顯高估狗主文明程度 盡快微調防政策「爛尾」
政情
10小時前
天文台：南海北部低壓區若發展為熱帶低氣壓 會評估是否在傍晚至明早發出一號戒備信號
01:06
天文台：將評估需否在今晚至明早發出一號戒備信號 料明日有大驟雨及狂風雷暴
社會
7小時前
新馬師曾3子女罕同框受訪憶亡父 「慈善伶王」4任太太最愛非祥嫂 爆洪金梅即時反應
新馬師曾3子女罕同框受訪憶亡父 「慈善伶王」4任太太最愛非祥嫂 爆洪金梅即時反應
影視圈
9小時前
細佬棄$6.5萬鐵飯碗轉職咖啡師 老父大鬧不孝 待業大哥發現「一真相」不忍做說客｜Juicy叮
細佬棄$6.5萬鐵飯碗轉職咖啡師 老父大鬧不孝 待業大哥發現「一真相」不忍做說客｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
大家樂外賣斬料優惠 $79歎足一斤靚雞＋半斤叉燒 加$84換原罐特大鮑魚
大家樂外賣斬料優惠 $79歎足一斤靚雞＋半斤叉燒 加$84換原罐特大鮑魚
飲食
7小時前
呂方網約車爆粗風波後首現身 北京踩單車高EQ自抽 真身演繹「向後掰」引熱議
01:27
呂方網約車爆粗風波後首現身 北京踩單車高EQ自抽 真身演繹「向後掰」引熱議
影視圈
7小時前