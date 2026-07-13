油價︱政府宣布商用車輛隧道費減免及石油氣補貼 分別如期7.16及7.30完結

跨部門監察燃油供應專責組今日（13日）宣布，為期兩個月的商用車輛隧道費減免及液化石油氣燃料補貼將分別於7月16日晚上11時59分及7月30日晚上11時59分屆滿後如期結束。

近月車用石油氣價格大致平穩 支援措施屬臨時性和限期性

政府經濟顧問估計，柴油國際成品油價格應在今年餘下時間逐漸回落；而近月數據亦反映，車用石油氣價格大致平穩。由於支援措施屬臨時性和限期性，為免帶來公共財政風險，專責組決定上述兩項有時限支援措施將會如期在兩個月期限屆滿後結束。

為期兩個月的商用車輛隧道費減免及液化石油氣燃料補貼將分別於7月16日晚上11時59分及7月30日晚上11時59分屆滿後如期結束。資料圖片

由7月17日零時零分起，所有商用車輛使用政府收費隧道及青沙管制區須恢復繳付正常收費；繳費方式及時限維持不變。運輸署已督導隧道費服務商調校「易通行」系統，確保運作暢順。駕駛者可透過「易通行」或「香港出行易」流動應用程式及隧道費顯示屏，了解實時隧道費資訊。

此外，由7月31日零時零分起，政府停止向本地客運商用車輛提供液化石油氣燃料補貼後，司機需注意，實際液化石油氣價格將以各油公司的零售價為準。

專責組會繼續動態評估中東局勢、燃料供應及價格，確保本港能源供應穩定。