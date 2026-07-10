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內幕交易案判囚5月 黃百鳴不服定罪刑罰提上訴

社會
更新時間：17:16 2026-07-10 HKT
發佈時間：17:16 2026-07-10 HKT

80歲資深電影人黃百鳴（原名黃栢鳴）於2017年天馬影視公布賣盤前，慫使胞妹在指定時間及價位購入天馬影視股份，遭證監會起訴，經審訊後被裁定內幕交易罪成，早前被判監禁5個月、罰款逾9.9萬元，另須向證監會支付37萬訴訟及調查費用。黃百鳴不服定罪及刑罰，上周五向高等法院提出上訴；根據司法機構網頁資料，案件暫未排期聆訊。

傳票控罪指，被告黃百鳴於2017年8月25日至10月17日在香港，與某上市法團（即傳遞娛樂有限公司，前稱天馬影視文化控股有限公司）有關連，並掌握天馬影視的內幕消息，而慫使或促致其胞妹黃潔珍進行上市證券交易。

案發時，黃百鳴先後透過4張支票向黃潔珍轉帳共約200萬元，並在2017年8月30日、9月13日及9月14日向黃潔珍發訊息「今天一八幾買D啦」、「收市前買」、「0.2下可入些貨」及「明天低過0.2，盡買」。黃潔珍當時買入天馬影視股票，涉款至少156萬元；經證監會計算，她在案中獲益約103萬元。

案件編號：HCMA237/2026
法庭記者：王仁昌

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