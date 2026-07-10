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Botox命案後 九旬名醫李宏邦被指借1217萬打官司不還 遭入稟追債

社會
更新時間：17:27 2026-07-10 HKT
發佈時間：16:42 2026-07-10 HKT

整形外科醫生李宏邦於2018年為女銀行家張淑玲「打Botox」，因混合使用藥物致張不治，被控誤殺罪，去年於高院裁定因嚴重疏忽非法殺害張，惟因李患認知障礙症及不適合答辯，最終獲無條件釋放。李宏邦昨再遭友人入稟高等法院提告，指李面對刑事檢控，向友人表示不想入獄及希望借款支付律師費，友人先後14次轉賬共1217萬元給李，但李卻至今沒有還款，遂入稟追討欠債。

原告King Yuen Fung Diana，被告李宏邦。

李宏邦被指借錢1217萬元打官司，其後拖欠不還，遭入遭高院追數。資料圖片
李宏邦被指借錢1217萬元打官司，其後拖欠不還，遭入遭高院追數。資料圖片

原告稱李宏邦借錢後一直拖欠不還

入稟狀指，原告與李宏邦於2023年相識，自此與李及其妻子保持聯絡，雙方也會一起晚餐。同年4月，李向原告透露他正面對刑事檢控及不想入獄，李表示需要資金支付法律團隊，雙方後來在一間餐廳內達成協議，原告會不定期轉賬金錢給李，而李事後須按原告要求還款。

2023年5月至2024年8月期間，原告先後14次轉賬給李，涉款共約1217萬元。原告自2025年中開始多次催促李還款，李卻並未還款，並嘗試安撫原告及稱他有一名身在美國的兒子十分富有，兒子可代李還款給原告，但原告並未能尋得此人，而李最終也並未還款。原告現要求李連本帶利還清欠債。

案件編號：HCA1187/2026
法庭記者：王仁昌

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