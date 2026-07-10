工聯會全港設21個外送員驛站 提供飲水充電冷氣 天后站有電單車泊位

工聯會宣布將於7月18日起啟用21個「外送員愛心驛站」，為前線外送員提供飲水、充電及避暑支援，其中天后站特設22個電單車泊車位。工聯會會長吳秋北指出，政府正推進針對平台工作者的工傷補償立法，未來重中之重是釐清意外責任，並呼籲平台在惡劣天氣下優化演算法以保安全。

21個驛站遍布全港 天后站設電單車泊位

工聯會會長吳秋北表示，為支援前線外送員，工聯會將由7月18日起，在全港同步啟用21個「外送員愛心驛站」，提供冷熱水補給、手機充電，並配備冷氣和舒適座椅，作為前線員工的避暑設施。

其中，天后站除了提供電腦和書刊外，更特別設有22個電單車泊車位，開放時間為星期一至五上午10時至下午6時，方便外送員於非繁忙時段歇息。至於其餘20個驛站，則會利用工聯會的地區服務處、進修中心及屬會空間設立。受空間限制，該些驛站未能提供泊車位，但會陸續投入服務以提供基本支援。

驛站採彈性管理 接待其他前線工友

對於驛站會否設有使用指引或時間限制，吳秋北表示，驛站將設置簡單的登記程序。有鑑於外送員的工作模式多樣，管理上會彈性處理，啟用初期不會設立嚴格限制。

吳秋北續指，若遇上佔用座位等爭議，將以指引呼籲使用者保持公德心、互相體諒並遵守秩序；若發現有工友在驛站內入睡，職員會主動送上關懷並了解其身體狀況。此外，驛站亦會彈性接待有急切需要的清潔工、保安員等其他前線基層員工。

倡年底立法保障工傷 呼籲優化演算法

就外送員權益保障，吳秋北呼籲政府及社會各界多加關注「新就業形態」，並建議部分空置地方，如商場、食肆、物業管理處、康文署轄下公園休憩地方等，可騰出空間與驛站合作，亦歡迎擁有空置空間的企業共同參與。

吳秋北指出，目前最棘手的核心問題在於勞資關係的判定。當外送員遭遇工傷或意外時，賠償責任應由誰承擔，在法律與社會層面上一直存在極大爭議。外送平台普遍主張自身僅扮演「平台」角色而非僱主，甚至認為下單的客戶才是實際上的僱主。然而，吳秋北認為外送員必須依賴平台系統才能接單作業，因此平台顯然需要承擔相應責任，強調工傷賠償機制的建立以及意外責任的釐清，將是未來立法過程的重中之重。

工聯會勞工界立法會議員李廣宇指出，從外送員開始接單、進行送遞，直至完整送達並完成整張訂單為止，整個過程的安全性與權益均極為重要，必須納入法例保障範圍。

吳秋北特別促請政府及社會高度關注外送平台的「演算法」機制，要求平台在極端或突發惡劣天氣下展現彈性，如放寬限制送遞時間或彈性處理送達要求，以保障前線外送員的安全。他強調，在特殊天氣情況下不應沿用平日的演算法，否則做法並不合理。