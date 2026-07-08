宏福苑睇樓團助居民實地考察心儀單位 讚解說專隊「用心」、「上心」

隨着宏福苑長遠居住安排方案一步步推進，越來越多的居民交回「接受收購建議信件」以確認出售業權。早前，房屋局分別接待了大埔區議員梅少峰和黃偉憧組織的睇樓團，及南區區議員張偉楠為住在漁映樓的宏福業主組織的睇樓團，繼續向更多街坊介紹長遠居住安排方案中的特設銷售計劃內容。立法會議員陳克勤出席其中一團時，鼓勵街坊看清楚、問清楚、了解清楚，為未來新居選擇作最好的決定。

何永賢今日(8日)在社交平台發文，指不少街坊在選擇新居上有明確的考慮，有些希望可以盡快安頓，故傾向選擇今年第四季入伙的項目；有些希望出行方便，故市中心或近機場的項目都分別有自己的捧場客；有些希望不用處理裝修事宜，可以拎包入住，目標又更明確。居民都認為睇樓團非常有用，現場看着項目模型和資訊、參觀示範單位，能更切實地感受單位間隔、周邊環境與設施等。

這段時間，「解說專隊」與街坊的關係更見緊密。有長者參加睇樓團當天說自己已經第三次見「解說專隊」同事，當中除到房委會的辦事處、到街坊居住的社區及一起睇樓，每次再見都更加親切；也有街坊大讚同事優秀，「來往的時候感覺到她很用心、很上心。」也有街坊在閒聊時和講到這段時間的心路歷程，如何去面對及解決問題，更希望將這種正能量感染更多街坊，一起前行。

何永賢指，「解說專隊」會繼續努力，攜手社會各界一起為街坊提供更多支援，助他們在掌握資訊後，更好地為自己的長遠居住作出安排。

