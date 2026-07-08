超強颱風巴威︱遊台遊日注意！多班台北及沖繩航班取消或延期 即睇國泰/快運/大灣區/港航最新資訊

天文台表示，超強颱風巴威集結在台北之東南約1540公里，預料向西或西北偏西移動，時速約18公里，橫過西北太平洋。天文台指巴威會在未來一兩日移向台灣以東海域，隨後靠近華東沿岸。「巴威」迫近，本港多間航班宣布涉及台北、高雄及沖繩的特別航班安排，《星島頭條》整合各大航班最新資訊，讓近日即將遊台遊日的讀者一文睇清。

由於超級颱風巴威逼近台北及高雄，國泰現豁免航班重新訂位及更改航點的手續費用，讓乘客可以更靈活調整行程。國泰表示，明白旅遊計劃或會因應情況而有所變動，因此致力為乘客提供更安心、更具彈性的選擇。

若乘客選擇重新預訂，原有與新行程之間的票價及稅項差額仍需支付。

往返／途經航班 出票日期 原定旅遊日期 更改機票截止日期 旅程完成日期 往返台北 (TPE)/高雄(KHH) 的航班 2026年7月6日或之前 2026年7月9日至11日 必須在2026年7月11日或之前更改機票 2026年8月31日

有關重新預訂機票的更多資訊：

乘客的機票由國泰航空發出（機票號碼以 160 開頭）。

乘客可選擇新的出發日期，但必須在2026年8月31日或之前；更新後的旅遊日期須視乎航班座位供應情況而定。

此安排不適用於已全額或部分退款的機票。

國泰將繼續密切留意相關天氣預報。如乘客的航班最終取消，國泰將盡力安排乘搭下一班最早的航班，並提供額外的選項以協助妥善規劃行程。

回到目錄

香港航空表示，超強颱風巴威正接近沖繩及台北，香港航空正密切監察其對航班運作的潛在影響。目前航班運作正常，但預料7月9日至11日往返香港與沖繩/台北之航班可能受到延誤或取消。

旅客前往機場前，可於香港航空網站查看「航班狀態」，或於起飛時間4小時前，註冊「航班提示」服務，以短訊/電郵接收航班狀態提示，亦可使用官網「在線諮詢」服務，或「聯繫我們」電話查詢。

回到目錄

香港快運：取消4班沖繩航班 另有4班機延期

香港快運表示，受超級颱風巴威影響，2026年7月10日（星期五）往返香港及沖繩的UO842、UO843、UO844及UO845航班將會取消。另外，2026年7月10日往返香港及沖繩的UO824及UO825航班將會延期至2026年7月11日出發；而2026年7月10日往返香港及石垣的UO858及UO879航班將會延期至2026年7月12日出發。快運已通知受影響的乘客有關航班變動的資訊，並提供適切的協助，以便旅客及早安排行程更改。受影響乘客可按電郵通知或使用以下連結了解航班改期詳情或退票： https://irop.hkexpress.com/zh-hant-hk/irop/login 。

快運指由於天氣狀況不穩定，2026年7月10日至11日期間往返台北、台中及高雄的航班亦可能受到影響，現正密切監察期間的天氣狀況。

因應是次颱風，已為於2026年7月10日至11日期間往返台北、台中、高雄、沖繩及石垣的旅客推出特別票務政策（僅適用於2026年7月7日或之前預訂的機票）：

豁免更改航班費用及票價差額 ： 新的出發日期必須在原定出發日期的前後2星期內。

： 新的出發日期必須在原定出發日期的前後2星期內。 更改航線及豁免票價差額 ： 新目的地必須位於同一地區內，為免生歧義，更改只限於沖繩與石垣互換，或台北、台中與高雄互換。

： 新目的地必須位於同一地區內，為免生歧義，更改只限於沖繩與石垣互換，或台北、台中與高雄互換。 取消航班及退款： 乘客可就未使用的航段申請全額退款至原有付款方式。

乘客必須在原定出發日期的航班預定出發時間或之前，透過客戶聯繫團隊提出申請（服務時間為星期一至日香港時間早上8時至晚上8時），其WhatsApp 或微信聯絡方式可以參閱 https://www.hkexpress.com/zh-hk/need-help/customer-care/ 。如非服務時間，請使用服務申請表： https://hkexpress-eform.concentrix.com/zh-HK/service-request-form 。

快運建議於2026年7月9日至11日期間出發的旅客定期查閱電郵，並在前往機場前先查看其航班狀況： https://mybooking.hkexpress.com/zh-hk/flight-status 。如航班未受影響，請於航班出發前三小時抵達機場，以便有足夠時間辦理登機手續。

大灣區航空：取消6班往返台北/舟山航班

大灣區航空表示，受超強颱風巴威影響，7月10日及11日期間，多班航班服務將會取消。其中7月10日來往香港及台北的HB710航班將會取消；而7月11日有5班航班將會取消，包括3班來往香港和台北（HB711、HB702及HB703）；及2班來往香港和舟山的航班（HB866及HB867）。

受影響乘客可於原定出發日期7日內更改機票或於30日內辦理退款，相關費用可獲豁免。

回到目錄