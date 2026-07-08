希愈生殖醫學中心調亂樣本 中環辦公室職員今早如常上班 僅張貼聲明拒回應提問

中環「希愈生殖醫學中心」涉嫌調亂兩對夫婦、共8個胚胎活檢組織樣本，並涉嫌延遲通報，事件引起公眾關注。《星島》記者今早（8日）在涉事醫學中心位於中環的辦公室外駐守。中心9時許開門，有數名職員陸續返回辦公室準備如常上班。記者隨即上前就事件進行提問，惟職員均行色匆匆，拒絕回應任何問題就進入辦公室。

涉事中心的公關職員隨後抵達現場，向在場傳媒表示今天不會有發言人回應事件。其後，位於中心10樓的接待處和9樓的實驗室陸續開門營業，並張貼上昨日（7日）發出的聲明。職員面對傳媒提問，同樣不作回應。

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記者：周育瑩

攝影：盧江球