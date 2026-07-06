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粵閩養老︱綜援、長生津及生果金即日起 可將款項匯入內地銀行戶口 服務費全免

社會
更新時間：10:20 2026-07-06 HKT
發佈時間：10:20 2026-07-06 HKT

社會福利署今日（6日）宣布，正申請或領取可攜現金援助（包括綜援長者廣東及福建省養老計劃的綜援金，以及公共福利金計劃之廣東計劃和福建計劃的長者生活津貼和高齡津貼）的香港長者，即日起可選擇由社署將有關港幣援助款項，直接匯入其在內地指定銀行的港幣帳戶，服務費用全免。此項跨境匯款服務優化可攜現金援助發放安排，是2025年《施政報告》提出的措施。

須為廣東或福建省中銀或工行開立的港幣帳戶

社署發言人補充，上述內地指定銀行帳戶必須是受助長者於廣東省或福建省的中國銀行或中國工商銀行分行所開立的港幣帳戶（即「一類帳戶」）。申請跨境匯款服務的受助長者須於辦理手續時提供其內地指定銀行帳戶的證明文件。

跨境匯款服務詳情載於社署網頁（www.swd.gov.hk/tc/pubsvc/socsecu/comprehens/portableco/crossborder_re/）。如有查詢，可於辦公時間內致電相關社會保障辦事處，或向社署在廣東省的代理機構新家園協會（電話︰2815 7399）或福建省的代理機構香港國際社會服務社（電話︰2755 6800）查詢。

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