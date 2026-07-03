菲傭患癌遭解僱索償 僱主須賠償菲傭收入及精神損害費逾25萬元

38歲菲律賓籍單親媽媽來港任職家傭期間，確診第三期子宮頸癌後遭解僱，使她無法在港接受公共醫療。菲傭2019年透過勞資審裁處成功獲僱主賠償3萬元，平等機會委員會代表她入稟區院控告僱主殘疾歧視，並申索收入損失、情感傷害和醫療費用等逾25萬元賠償。菲傭於2021年離世後，由其胞妹繼續訴訟，案件早前於區院進行賠償額評核聆訊。暫委法官凌依楠今頒下判詞，裁定僱主須向菲傭賠償收入損失費、精神損害費及醫療費，金額共約25.1萬元，另須支付利息及訟費。

香港家務工工會聯會歡迎判決

申索人Baby Jane Teodoro Allas由遺產管理人即其胞妹Mary Ann Allas Pereira（原名Mary Ann Teodoro Allas）代表，答辯人為前僱主Jamil Bushra。

香港家務工工會聯會表示，對法庭就 Baby Jane Allas 遭受殘疾歧視一案的判決結果表示歡迎；然而僱主 Jamil Busha 由勞工處調解開始，直至案件由勞工審裁處作出勞資糾紛民事勝訴的判決，長達7年期間仍音訊全無，而 Baby Jane 亦於2021年離世。這份遲來的判決令其家人承受沉重的精神及心理負擔，儘管慶幸7年艱辛的爭取終於告一段落，惟外傭承受的過程實在太漫長。

案中前僱主Jamil Busha一直沒有音訊。

工會指外傭被剝削多忍氣吞聲

香港家務工工會聯會續指，外傭離鄉別井，只為支撐在家鄉的家人的生活開支，故外傭被剝削時，大多數人只能忍氣吞聲，而真正能夠站出來爭取應有權益的實在少之又少。外傭就算獲得工會、非政府組織及社會大眾的捐款支持，仍看不到盡頭的法律程序，加上失去收入、缺乏政府提供的基本生活支援，導致不少外傭在追索法律權益時反而像受罰，故此感到失望，亦感到悲哀。

另外，對患病的外傭而言，香港醫療費用的暴漲亦構成難以承受的巨額開支。當外傭面對患病、惡劣處境、被解僱、失去收入與家庭支援的處境時，其壓力沉重得難以想像。外傭會擔心在漫長法律程序期間無法接受治療，令許多外傭不敢提出法律索償，最終被解約的外傭只能選擇返回家鄉尋求治療，或在缺乏適當照顧下等待生命走向終結。社會大眾對香港反歧視條例的認知普遍不足，外傭亦未必了解自身權利，因此在勞工及公眾教育方面仍有很大改善空間。

案件編號：DCEO11/2020

法庭記者：黃巧兒