消委會 ‧ 外置充電器︱15款10000mah尿袋比拼 一內地品牌充電效率最高 小米$209獲最高總評4.5分

俗稱「尿袋」的外置充電器早已成為大部分人日常外出或旅遊時的必備物品，惟近年不時發生與「尿袋」相關事故，產品安全性備受關注。消委會參與國際測試，比較15款樣本的安全及效能表現，結果顯示所有樣本通過基本安全測試，3款樣本的電能轉換效率達90%或以上，而2款樣本在高低溫度測試環境下可供的電能較室溫環境下少約20%或以上。

小米$209總評獲最高分 轉換效率、耐跌撞能力勝

15款外置充電器樣本售價約由158至569元，所有樣本標示內置電池的電容量均為10,000毫安培

小時（mAh）。結果顯示，國產品牌小米、售209元的「磁吸自帶線行動電源10000 33W」獲總評4.5分，亦是15款當中唯一獲4.5分的樣本。其轉換效率和標示準確度同獲4.5分、耐跌撞能力更達5分。

相關新聞：

消委會‧藍牙耳機｜Apple、Bose等五款獲評4.5分 小米399元性價比最高 兩款耳機售1499元僅得3.5分（附55款測試名單）

Ego及Mophie電能輸出表現獲5分

整體的電能輸出測試結果顯示，「Ego AllyDelievery 4 F52/AD4」和「Mophie Powerstation PS-10K-A」在40°C高溫及40°C高溫存放28日後測試時的電能輸出表現與室溫環境相若，沒有明顯差異，故評獲5分；而「XPower MagSwift 7in1 Wireless Magcharge Power Bank KH-99」及「Sharge Pouch Mini Power Bank P2」在3個測試環境下的電能輸出表現都較室溫的少約20%或以上，評分僅獲2分或以下。

小米/Anker/UGreen為自身充電表面略勝㇐籌

就為「尿袋」樣本本身充電表現而言，「小米磁吸自帶線行動電源10000 33W」、「Anker MagGo Power Bank（10K, Slim）A1664」和「UGreen MagFlow 10000mAh Magnetic Wireless Power Bank PB773」略勝㇐籌，獲4分。其中「Nitecore NB Plus」和「超霸GP M2+系列儲電寶M10C」的充電速度較慢。