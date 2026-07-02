Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

消委會 ‧ 外置充電器︱15款10000mah尿袋比拼 一內地品牌充電效率最高 小米$209獲最高總評4.5分

社會
更新時間：16:24 2026-07-02 HKT
發佈時間：16:24 2026-07-02 HKT

俗稱「尿袋」的外置充電器早已成為大部分人日常外出或旅遊時的必備物品，惟近年不時發生與「尿袋」相關事故，產品安全性備受關注。消委會參與國際測試，比較15款樣本的安全及效能表現，結果顯示所有樣本通過基本安全測試，3款樣本的電能轉換效率達90%或以上，而2款樣本在高低溫度測試環境下可供的電能較室溫環境下少約20%或以上。

小米$209總評獲最高分 轉換效率、耐跌撞能力勝

15款外置充電器樣本售價約由158至569元，所有樣本標示內置電池的電容量均為10,000毫安培
小時（mAh）。結果顯示，國產品牌小米、售209元的「磁吸自帶線行動電源10000 33W」獲總評4.5分，亦是15款當中唯一獲4.5分的樣本。其轉換效率和標示準確度同獲4.5分、耐跌撞能力更達5分。

相關新聞：

消委會‧藍牙耳機｜Apple、Bose等五款獲評4.5分 小米399元性價比最高 兩款耳機售1499元僅得3.5分（附55款測試名單）

Ego及Mophie電能輸出表現獲5分

整體的電能輸出測試結果顯示，「Ego AllyDelievery 4 F52/AD4」和「Mophie Powerstation PS-10K-A」在40°C高溫及40°C高溫存放28日後測試時的電能輸出表現與室溫環境相若，沒有明顯差異，故評獲5分；而「XPower MagSwift 7in1 Wireless Magcharge Power Bank KH-99」及「Sharge Pouch Mini Power Bank P2」在3個測試環境下的電能輸出表現都較室溫的少約20%或以上，評分僅獲2分或以下。

小米/Anker/UGreen為自身充電表面略勝㇐籌

就為「尿袋」樣本本身充電表現而言，「小米磁吸自帶線行動電源10000 33W」、「Anker MagGo Power Bank（10K, Slim）A1664」和「UGreen MagFlow 10000mAh Magnetic Wireless Power Bank PB773」略勝㇐籌，獲4分。其中「Nitecore NB Plus」和「超霸GP M2+系列儲電寶M10C」的充電速度較慢。

最Hit
梁珊離世享年81歲  兒子證實7月1日與世長辭  楊紹鴻悲嘆：前排仲一齊食飯
梁珊離世享年81歲  兒子證實7月1日與世長辭  楊紹鴻悲嘆：前排仲一齊食飯
影視圈
3小時前
01:01
塘尾道命案｜內情曝光 5名男同志進行Chem Fun發生意外 警檢獲大批毒品及偉哥
突發
5小時前
打風浪接浪 熱帶氣旋「巴威」生成 天文台發路徑概率預報 料移向呢個地方！
打風浪接浪 熱帶氣旋「巴威」生成 天文台發路徑概率預報 料移向呢個地方！
社會
3小時前
父母轟「遠過機場」拒幫手湊B 港媽首派東涌公屋陷家庭大戰 網民一句神回點醒當事人｜Juicy叮
父母轟「遠過機場」拒幫手湊B 港媽首派東涌公屋陷家庭大戰 網民一句神回點醒當事人｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-01 14:00 HKT
屯門家庭無辜受收數佬滋擾 慘遭上手租客欠債牽連 憂妻女安全 大律師教自保方法
屯門家庭無辜受收數佬滋擾 慘遭上手租客欠債牽連 憂妻女安全 大律師教自保方法
樓市動向
10小時前
陶大宇被爆秘婚後首跟老婆同框  曾任傳媒高層太太笑容甜蜜小鳥依人  賢慧低調收服師奶殺手
陶大宇被爆秘婚後首跟老婆同框  曾任傳媒高層太太笑容甜蜜小鳥依人  賢慧低調收服師奶殺手
影視圈
3小時前
港男40萬翻新近400呎公屋 親自操刀設計 拒盲目全屋造櫃 空間盡顯北歐風質感
港男40萬翻新近400呎公屋 親自操刀設計 拒盲目全屋造櫃 空間盡顯北歐風質感
家居裝修
2026-07-01 06:00 HKT
開冷氣迷思｜熱到癲回家即開16°C 降溫更快？ 家電店發文揭「盲點」： 唔會比 24°C 凍得快 重點要「識得開」
開冷氣迷思｜熱到癲回家即開16°C 降溫更快？ 家電店發文揭「盲點」： 唔會比 24°C 凍得快 重點要「識得開」
生活百科
23小時前
19歲青年入行做保安！引大批過來人讚「少走彎路」 同行分享月薪破3萬：升上去真係有得做
19歲青年入行做保安！引大批過來人讚「少走彎路」 同行分享月薪破3萬：升上去真係有得做
生活百科
4小時前
晨早體檢血太杰抽唔出？ 診所急Call驚揭「血已擎咗」 做少一步慘要捱多針 網民傳授減痛抽血自救秘訣｜Juicy叮
晨早體檢血太杰抽唔出？ 診所急Call驚揭「血已擎咗」 做少一步慘要捱多針 網民傳授減痛抽血自救秘訣｜Juicy叮
時事熱話
5小時前