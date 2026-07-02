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南寧艦衡陽艦抵港 李家超出席歡迎儀式 感謝國家對香港關懷和支持

社會
更新時間：10:01 2026-07-02 HKT
發佈時間：10:01 2026-07-02 HKT

解放軍導彈驅逐艦南寧艦、導彈護衛艦衡陽艦組成的海軍艦艇編隊今日（2日）起至6日來港，兩艘戰艦於7月4日及5日開放予市民參觀。行政長官李家超今早出席歡迎儀式並致辭，指這次是繼去年7月和10月兩支國家海軍艦隊到訪後，一年內再次有海軍艦艇到港，充分體現國家對香港的高度重視、關心和支持，「相信許多香港市民和我一樣，都為南寧艦編隊抵港感到振奮。

艦艇開放參觀 李家超：一堂生動愛國教育課

他又提到，編隊開放艦艇供市民參觀，能讓港人親身感受國家軍事力量的強大，而年輕人通過與官兵互動交流，能學習軍人紀律嚴明、堅韌不拔、愛國奉獻的精神，形容是「一堂生動的愛國教育課」，激勵他們未來為中華民族偉大復興貢獻更大力量。

現役主力戰艦 展新時代國防成就

李家超又指，今年是中國共產黨成立105周年，亦是香港回歸祖國29周年，南寧艦編隊在如此重要時刻訪港，有三大重大意義：展示國防科技實力，堅定民族自信；彰顯海務上的責任擔當，激發民族自豪；感受國防力量強大，厚植愛國情懷。

他指出，南寧艦是國家自主研發建造的052D型導彈驅逐艦，是現役主力戰艦，展現新時代國防和軍隊建設的成就，讓市民深刻更認識「國家強，則民族立；民族興，則香江安」。此外，南寧艦服役五年來，已執行亞丁灣護航、蘇丹撤僑、多國海上聯演和常態化戰備警巡等多個任務。他指，海軍是國家綜合實力、科技實力和國防實力跨越式發展的縮影。編隊的遠航行動，展示了國家維護地區和世界和平的決心與能力。

李家超表示，艦艇開放參觀，為市民提供難得機會親身感受國家軍事力量的強大。年輕人透過與官兵互動交流學習軍人的精神，他指，這場生動的愛國教育課必將在年輕一代心中生根發芽，激勵他們未來為中華民族偉大復興貢獻更大力量。

李家超致辭後即將和一眾官員上船參觀，沿途學生和市民代表揮舞國旗和區旗歡呼。

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艦上官兵向岸上揮手致意

衡陽艦於早上9時正進入軍營範圍，駐軍代表列隊奏樂歡迎。有駐港部隊組成的隊伍朝戰艦揮手歡迎，艦上官兵則向岸上揮手。艦上亦掛有橫幅，寫上「香江潮湧千帆闊，軍民攜手一家親」、「馳騁深藍護國土，碧波礪劍衛華夏」、「人民海軍忠誠使命，守護香港長治久安，攜手共赴民族復興偉大征程」。

海軍南寧艦編隊表示，值此香港回歸祖國29周年之際，海軍南寧艦編隊赴香港組織開放參觀和文化交流活動，全體官兵使命在肩、倍感光榮！期盼與香港特別行政區政府、廣大香港市民朋友共敘軍民情誼、譜寫時代贊歌！

記者：周育瑩

攝影：劉駿軒、盧江球、陳浩元

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