簡樸房︱劏房業主被建議拆牆重造？房屋局澄清：專業人士可判斷牆身是否防火

《星島》早前報道，有劏房業主因單位未有保留防火證書，被負責簡樸房認證的專業人士建議拆牆重造。房屋局澄清，局方未有要求專業人士就認證提交防火證明文件，而相關人士亦可憑專業知識判斷牆身是否防火，毋須直接拆牆重造。此外，當局提到，截至本月25日，局方已收到兩萬宗分間單位登記申請，亦已有27宗簡樸房認證申請，當中有3間已完成認證。

房屋局：無要求提供防火證明文件

房屋局回應指，雖然《簡樸房條例》要求分間單位的間隔牆須符合防火要求，但局方並沒有要求指明專業人士須提供相關防火證明文件，而指明專業人士亦絕對可憑其專業知識作出分析和判斷，例如於現場視察和檢查牆身是否屬耐火物料（如磚、石膏板、混凝土等），以及由相關構造和厚度，核實其耐火、不可燃及防煙效能，便可符合相關核證要求。

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房屋局又表示，由簡樸房制度推展近4個月計，截至6月25日，已接獲涉及約20,000個分間單位的登記申請，即超過5,500宗住宅單位申請，反應理想。當局會持續向更多業主或營運人作宣傳推廣，呼籲他們盡快提交費用全免的登記申請。

3間簡樸房獲認證 歷時約一個月

至於簡樸房認證申請方面，房屋局表示，制度現階段的重點在於推動登記申請，讓業主或營運者在整個48個月的過渡安排內，按部就班令其分間單位達至最低標準的要求，再作認證申請。換言之，認證申請現只處於起步階段。不過，當局至今已接獲了涉及27個分間單位的認證申請，當中已有3間成功獲得簡樸房認證。此3宗個案由接獲申請至審批完成只歷時約1個月，足見市場有能力按簡樸房制度達至合規經營。隨着市場加深對最低標準的認識，並出現更多相關服務供應商，加上樣版房的實例展示，預計陸續會有更多認證申請。

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