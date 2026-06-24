新聞追擊｜《星島》專訪劏房營運者 有人看好市場搶先認證登記 有人因裝修費高考慮「退場」｜簡樸房

《簡樸房條例》於今年3月實施，房屋局截至5月15日接獲逾3000宗住宅單位寬限期登記申請，涉及近1.1萬個分間單位，但僅接獲4宗已符合居住標準的單位認證申請，有關數據似反映不少劏房業主對單位改裝簡樸房遲疑未決，甚或打算放棄出租分間單位，或對未來簡樸房市場供應造成深遠影響。為了解普遍業主看法，《星島》記者專訪看好簡樸房市場、率先申請認證的營運人，他認為劣質劏房被淘汰會令市場供應減少，日後分間單位最低租金會增至5,000元以上，租金收入將增加；另一名已退休業主指出，早年為收租養老改建單位出租劏房，裝修標準應符合條例要求，但經諮詢後獲悉，因未能提供以往裝修文件，難以通過認證，被建議將單位「扑爛」重新裝修，惟每個分間單位工程費高逾15萬元，價格難以接受，故此會靜觀其變，若裝修費在寬限期結束前仍未大降，唯有「退場」。

每個分間單位平均裝修成本約3萬多元

簡樸房經營者協會主席陳顯熹的公司協助大業主管理約700多個分間單位， 其中1個單位已率先提出簡樸房認證申請，為4宗認證申請個案之一。他表示，其管理的單位多數無需進行太大改動，估計每個分間單位平均裝修成本約3萬多元，至於一些較舊的唐樓單位或需較大改動，正考慮放棄裝修，佔其公司管理的單位約1成。

陳顯熹認為，隨著《簡樸房條例》(下稱《條例》)實施，部分劣質劏房單位會被淘汰，市場供應將減少，惟內地學生、專才對租住市場需求殷切，加上其管理的單位多數毋需大改裝，租客不用遷走，故對租賃市場和公司前景感到樂觀。

《條例》實施後，陳預計未來月租4,000多元的「套房」將消失，變成最低5,000元起跳，至於其公司管理的單位，平均租金7,000至9,000元，相信日後會上調約1成租金，又預期放租一年半可賺回裝修成本。

有劏房業主因裝修費逾15萬元而卻步

近年退休的李先生（化名）是對單位改裝簡樸房遲疑不決的其中一名劏房業主。他表示，5、6年前將深水埗區一個800呎單位「一劏五」出租，每間劏房月租5000至6000元，裝修時已在牆身、廁所等已加裝防火磚、防水層，裝修應符合《條例》要求，但因未有保存當年的裝修文件，遂諮詢負責簡樸房認證的專業人士，對方建議「扑晒佢再做」，確保「每一樣嘢跟足」，又指初步估算其單位每間簡樸房的裝修費高逾15萬元。

李指出，房屋局早前公開展示的兩間簡樸房樣板房，裝修費僅2.5萬及5萬元，但其單位的裝修費遠高於此，令他大失預算，故此暫時保持觀望。

根據《條例》，目前仍處於 1 年登記期（今年3月1日至明年2月28日）內，隨後會有 36 個月寬限期，已登記業主可獲豁免觸犯「出租未認證單位」的刑事罪行，以安排單位進行改造工程。李表示，初步打算明年2月底截止前登記，其後3年若裝修費仍未大減，只好將劏房還原為完整單位放租，屆時租金收入將減少，對退休生活造成一定影響。

房屋局回覆查詢時表示，簡樸房制度由今年3月1日起推展，同步接受分間單位的寬限期登記申請，以及符合最低居住標準的分間單位作簡樸房認證申請。而簡樸房最低標準是基本、實事求是的要求，並預留一定彈性，例如容許窗戶面向四面圍封的天井、容許「黑廁」等。裝修工程只須符合制度的基本標準，便可申請獲得認證，若分間單位原本環境並非極度惡劣和狹小，改造成本是務實。

據政府估計，約有3成現存分間單位需進行大規模改建，例如改動間隔、新建廁所等，以滿足最低標準要求；餘下約七成的單位則預計可透過較簡單的執修便可達最低標準。政府亦察悉市場於過去數月陸續出現提供「一站式」認證服務，已知有近30間供應商推出相關改造工程和核證套餐，惟工程費因個別單位情況而定。另外，市場上亦有部分裝修工程公司可提供每單位2萬多元起的改造工程，當中包括加裝滅火器、申請並安裝獨立水電錶等。隨著市場加深認識，預計未來亦會調節出更實惠的服務收費。

解說方面，房屋局指會聯同6隊區域服務隊持續舉辦簡介會或研討會，於地區層面向分間單位租戶和業主等講解制度規定及相關認證申請安排，同時向專業團體、業界講解最低標準的細節。就分間單位政策、簡樸房制度規管範圍，以及相關的登記和認證申請程序等事宜，業主或營運人可向分間單位專責小組查詢；而個別分間單位的具體個案事宜，例如如何改造單位以符合最低標準，則可直接諮詢指明專業人士。

記者 伍萬庭