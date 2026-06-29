休班警認地鐵站偷拍女途人及企圖搶槍 官斥知法犯法大機會監禁 還押小欖7.13判刑

案發時隸屬國安處的39歲男警去年休班時，在尖沙嘴地鐵站的扶手電梯用手機偷拍女途人，遭同袍帶至尖沙嘴警署調查期間情緒失控，企圖搶奪同袍槍械自盡。男警今早在西九龍裁判法院（暫區域法院）承認偷拍及企圖無牌管有槍械2罪，庭上播放地鐵站閉路電視片段，顯示被告原本乘扶手電梯上了閘口，但由樓梯折返月台再尾隨女途人。暫委法官李志豪直斥被告「知法犯法」，明言案件大機會以監禁方式處理，先將被告還押小欖精神病治療中心，待取精神科醫生及心理醫生報告，7月13日判刑。

辯方指搶槍為羞愧自盡非為傷人

39歲被告高振宗，承認非法拍攝或觀察私密部位及企圖無牌管有槍械2罪。控罪指高振宗於2025年1月15日，在尖沙咀港鐵站扶手電梯出於觀察或拍攝女子X的私密部位的意圖，為了從女子X的衣服下方，觀察或拍攝其私密部位而操作設備，及為了性目的或不誠實地作出以上所描述的行為，及不理會自己以上所描述的行為是否獲得女子X同意；同日在尖沙咀警署報案室內企圖無牌管有槍械，即一枝左輪手槍。

辯方求情指，被告現在「咩都冇晒」，亦傷害了妻子及家人。李官直指，被告「知法犯法」，被告身為警員對槍械有一定認識，若被告在警署成功搶槍，對在場的警員及還押人士等均會造成風險。辯方則回應，被告搶槍的出發點並不打算傷害他人，僅是想傷害自己，由於被告當時自覺羞愧，身為正直的警員卻犯下本案，未能面對自己，故「諗唔開做呢件事」，亦因被告有傷害自己的傾向而須還押小欖。李官明言，本案大機會以監禁方式處理，將案件押後至7月13日判刑，待取2份精神科醫生報告1份心理醫生報告，以考慮是否有醫院令建議，期間被告須還押小欖。

偷拍裙底遭揭發後道欺求予機會

庭上播放閉路電視片段，顯示案發時被告乘搭港鐵在尖沙咀站下車，並乘搭扶手電梯前往大堂。惟不久後，被告經扶手電梯旁的樓梯返回月台，及後再度踏上扶手電梯隨即尾隨X，並逐步靠近X，直至二人僅相隔兩級樓梯。被告踏上扶手電梯前手上持有電話。

案情指，身穿長裙的女途人X於去年1月15日上午11時許，在尖沙咀港鐵站乘搭扶手電梯從月台前往大堂，當時X靠右邊站立，期間X感到左小腿被硬物撞到，隨即轉身便看到站在身後的被告。當時被告的右手持一部小米流動電話，及後將電話迅速放進褲袋。由於X懷疑被告偷拍其裙底照，故要求被告解鎖電話作檢查，被告向X展示電話內的相簿，X發現幾段拍攝到扶手電梯的影片，惟被告不停按電話，X遂為保存證據而拿走被告的電話，並在港鐵職員協助下報警，期間被告不斷道歉，請求X給予機會及歸還電話。

警署內圖搶槍被阻過程中兩警受傷

同日下午12時許，警方抵達尖沙咀站調查，並得知被告為休班警員，被告聲稱駐守警察總部國安處，被告被捕後隨即被帶回尖沙咀警署。下午3時許，高級警員及警員將被告帶至警署的報案室臨時羈留室外準備進行交犯程序，當高級警員伸手打開羈留室的門之際，被告突然雙手抓住繫於其腰帶上槍袋內的左輪手槍槍柄，企圖搶奪該佩槍，當時佩槍裝有6發子彈。高級警員立即護住槍袋扣，阻止被告搶走佩槍，同時大叫求援。

在爭奪佩槍期間，高級警員、警員及被告等3人均跌倒地上，惟被告的左手仍握着佩槍的槍柄，高級警員則雙手按住槍袋及被告的手，阻止被告從槍袋中拔出佩槍，並著被告放手及冷靜。雙方糾纏約20秒後，高級警員擺脫被告後查看佩槍，當時配槍仍在槍袋內，但槍袋的鈕扣被打開，其身上的警察通訊機麥克風固定扣亦在過程中遭損毀。高級警員在糾纏過程導致左前臂、左邊拇指擦傷、右手肘浮腫及觸痛、左膝觸痛，終獲批病假6天。警員則左手小指觸痛等，獲批病假3天。而被告臉部及右前臂亦於過程中受傷。

案件編號：DCCC837/2025

法庭記者：黃巧兒