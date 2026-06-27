去年旅客近5000萬人次 按年增12% 羅淑佩 : 印證「+旅遊」策略有效融合文化、體育與盛事等

文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（27日）在澳門出席第十三屆亞太區經濟合作組織旅遊部長會議。羅淑佩在發言時指出香港旅遊業的強勁復蘇及發展方向。她表示，2025年香港接待近5000萬人次旅客，按年增長12%，並舉辦了超過240項大型盛事，其中多項於啟德體育園舉行，顯示「+旅遊」策略目標有效將文化、古跡、藝術、體育與盛事融合，締造更豐富、更深刻的旅客體驗。

羅淑佩與其他與會者分享香港策略方向

今年會議的主題為「數碼創新，協作賦能：以旅遊促進亞太共同體發展」。在討論環節中，羅淑佩與其他與會者分享香港的策略方向，如何融入數碼及智慧科技以推動旅遊業經濟增長。

羅淑佩（前排右三）、國家文化和旅遊部部長孫業禮（前排中）和一眾與會者合照。政府新聞處

羅淑佩（前排中）在澳門第十三屆亞太區經濟合作組織旅遊部長會議一個討論環節中，與其他與會者分享香港的策略方向，如何融入數碼及智慧科技以推動旅遊業經濟增長。

羅淑佩（左）昨日抵達澳門後，與國家文化和旅遊部部長孫業禮（右）會面。

在討論環節中，羅淑佩闡述了三項利用科技促進可持續增長的策略，其中包括發放智慧資訊，她指香港正運用大數據及人工智能，為旅客提供即時、個人化的資訊。香港旅遊發展局管理的Discover Hong Kong平台現已在旅遊旺季，提供主要景點的人流及輪候時間即時更新。政府正於該平台開發人工智慧行程規劃功能，並與地圖服務供應商合作，將數據整合至香港專屬旅遊地圖，讓訪客輕鬆規劃理想行程。



其次是培育注入智慧元素的旅遊產品，將科技融入景點，以打造既具本土特色又具國際吸引力的體驗。從推動藝術科技表演的東九文化中心，到結合文化遺產與多媒體的香港藝術館，以至展示人工智能生成創作的巴塞爾藝術展香港展會，各項創新均提升旅客參與度。香港迪士尼樂園等景點亦利用先進動畫機械人技術提升旅客體驗。羅淑佩表示，當旅客以這種方式產生共鳴時，他們會逗留更久、消費更多，並成為傳播城市文化魅力的敘事者。



第三是賦能旅遊業界，為確保智慧旅遊的效益廣泛共享，香港致力賦能從業員。政府與本港旗艦資訊科技基地數碼港合作，聯繫科技供應商與業界從業員，透過採用數碼方案，共同解決實際營運難題，以提高生產力及全球競爭力。

羅淑佩在總結時指出，旅遊的核心始終是人。她說，旅遊業的蓬勃發展不能單靠科技，更建基於人與人之間的溫暖連繫。人工智能可以個人化旅程，數碼工具可提升出行便利，但它們永遠無法取代真正定義旅遊的時刻——真實的當地故事和人與人之間的互動。讓我們運用科技豐富、而非取代一個地方獨一無二的個性。讓我們共同努力，確保每位旅客深入探索每個城市，在旅途上創造意義，並帶走難忘的回憶。

羅淑佩昨日（26日）抵達澳門後，與國家文化和旅遊部部長孫業禮會面，隨後出席第十三屆亞太經合組織旅遊部長會議歡迎晚宴。羅淑佩今日會議結束後返港。