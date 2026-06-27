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宏福苑︱獲宏志閣業主感謝協助規劃前路 何永賢 : 以行動與宏福苑業主並肩前行

社會
更新時間：16:23 2026-06-27 HKT
發佈時間：16:23 2026-06-27 HKT

房屋局局長何永賢今日（27日）出席香港長者協會舉辦的「樂齡敬老慶回歸慈善午宴」，與一眾長者提早慶祝回歸紀念日。何永賢表示，昨日公布的數據顯示，受大火影響的宏福苑宏志閣有77.8%業主接納政府收購建議，超越75%的門檻，可參與長遠居住安排方案。她更提到午宴期間一位女士前來說奉80多歲母親之命，要和她合照，原來該位母親正是宏志閣業主，想感謝政府協助街坊規劃前路。

「解說專隊」逐戶關心 有員工親自上門收取「接受收購建議信件」

她坦言，長者要了解三個安置方案、熟悉「特設銷售計劃」中10個房屋項目、處理法律文件及簽約等程序，需有充分支援與解說。她感謝「解說專隊」逐戶關心服務，更有同事如照顧家人般深夜回覆訊息，部分同事更親自上門收取業主的「接受收購建議信件」，以行動與宏福苑業主並肩前行。

何永賢總結指，政府將聯同社會各界，以「一戶一戶」的方式支援有困難的市民，無論是分間單位住戶或宏福苑業主，期望在各方協作下，讓每位市民邁向更美好的生活。

何永賢又說，香港是世界上最長壽的地區，以公共屋邨為例，60歲以上長者住戶多達74萬人，90歲以上更超過2萬人，反映長者住屋需求不容忽視。她強調，近年推廣「幸福設計」時，重點融入樂齡安居與跨代共融理念，旨在為長者締造更優質的生活環境及和諧社區氛圍。

何永賢指出，房屋局多項工作均與長者息息相關。在「簡樸房」制度方面，鑑於分間單位住戶中有不少長者，政府決心取締劣質「劏房」，確保即使長者居於分間單位，亦能享有安全、衞生及合理的居住空間。此外，簡約公屋項目亦協助不少基層長者改善生活，她近日與一位即將入住的長者住戶交流時，對方更感謝特區政府給予改善生活的機會。

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