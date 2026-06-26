恒大前CEO夏海鈞遭凍結及接管資產 質疑每月生活費5萬港元上限過低  要求增至33.5萬元 官需時考慮

高等法院早前下令凍結恒大創辦人許家印、前妻丁玉梅、前行政總裁夏海鈞等人名下600億港元全球資產，並下令各人披露資產。夏海鈞被指隱瞞資產約5.8億港元，法官高浩文去年已委任獨立接管人接管夏海鈞名下所有資產，夏海鈞一方則質疑接管人提出每月5萬港元的生活費上限過低，沒有考慮其日常支出水平，要求每月生活費上限調整至4.3萬美金（折合約33.5萬港元）。經接管人調查後恒大發現夏海鈞2024年轉帳7800萬美金（折合約港幣6.08億）到其他公司銀行戶口，夏海鈞一方解釋該交易並不涉分散財產。法官高浩文需時考慮此生活費調整申請，將擇日頒布書面判詞。

指不足以維持夏海鈞現時基本生活

中國恒大集團遭頒令清盤後，高等法院委任安邁顧問有限公司董事總經理杜艾迪及黃詠詩為清盤人。夏海鈞一直不遵從資產披露令，屢次提訴訟「玩程序」拖延時間，法官高浩文去年委任獨立接管人全面接管、調查、識別及保全夏海鈞名下所有資產。

中國恒大集團一方由資深大律師萬崇理代表，夏海鈞一方由資深大律師文本立代表。夏海鈞一方指接管人擔當把關者的角色，但質疑禁制令對夏海鈞每月生活費限制太苛刻，表明接管人接管夏海鈞名下所有資產前，夏海鈞每月生活費限額逾4.3萬美金（折合約33.5萬港元），接管人接管後卻大幅下降至每月5萬港元，不足以維持夏海鈞現時的基本生活，未能反映其原本生活水平，沒有考慮夏海鈞的實際生活情況 。

恒大一方提到，接管人經慎重考慮後訂明每月生活費上限為每月5萬港元，即使夏海鈞認為每月生活費太低，但法庭須考慮夏海鈞於2024年將6,100萬美元（折合約4.75億港元）轉入「JEA」戶口並設立信託，再將1,700萬美元（折合約1.33億港元）轉入「StarCity」戶口，2025年在透過美國運通信用卡消費30萬美元（折合約1234萬港元），可見夏海鈞兩年內一直違反法庭的資產凍結令，認為法庭不應批准夏海鈞調整每月生活費限額。

恒大方要求就醫療保險及會計費等提供證據

恒大一方表明，夏海鈞一直不顧資產凍結令，抱住「有本事就來抓我」的心態不斷放任洗費，現要求的每月生活費限額4.3萬美金（折合約33.5萬港元）根本並非一般人的日常每月支出，不能單純指自己年過60歲而需更多開支，要求夏海鈞就醫療保險、稅務及會計費用提供證據。

夏海鈞一方重申，現時只是凍結資產並非破產，每月5萬港元的生活費上限太過不切實際，法庭有需要調整接管人的決定，另解釋指夏海鈞有需要維持過往生活水平，部分開支如為女兒Emily購買Dior手袋、為兒子Alex支付學費，均屬合理家庭支出，購入清水灣物業及設立信託的受益人為其子女，亦屬合理安排。法官高浩文直言夏海鈞明顯曾違反資產凍結令，現需時考慮會否調整其每月生活費上限，將擇日頒布書面判詞。

案件編號：HCA 551/2024, HCMP 1080/2024

法庭記者：劉曉曦

