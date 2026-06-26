工展會購物節今起一連四日亞博舉行 推近百項$1/1折優惠 設總值40萬抽獎 料6萬人入場

「第6屆工展會購物節」今日（26日）至29日一連四天於亞洲國際博覽館舉行。場內設逾260個攤位，分8大主題展區，今年新增「東南亞美食區」和「潮玩運動區」展區，並引入匹克球體驗，而提供近100項一折及一元購物優惠。廠商會副會長施榮恒表示，今年展會料有6萬人次入場，創造6000萬銷情。

會長盧金榮：沉浸體驗為主軸 新增「潮玩運動區」

廠商會會長盧金榮致辭時表示，工展會購物節一直與時並進，展會深知今日消費者所需，已經不只是他們買到甚麼，而是他們感受和參與到甚麼。因此，今年以沉浸體驗式消費作為整體策劃方向，首次結合運動元素，新增「潮玩運動區」，讓市民體驗不同球類活動，包括近年興起的匹克球，務求為入場人士帶來耳目一新的多元消費感受。

會長施榮恒：壓力化動力 藝人獻唱加40萬抽獎吸客

施榮恒指今年展會預料有6萬人次入場，銷情為6000萬。他表示，近年展會傳媒最常問的問題就是是否擔心市民北上消費影響銷情。他指，當前市民和旅客的消費模式的確為零售業帶來不小壓力，不過壓力就是動力，能促使業界力求突破，為市民帶來驚喜。他舉例，今年展會便首增運動元素，在「潮玩運動區」舉行「Pickleball Fun：活力工展盃」。同時，展會期間，多位人氣藝人及歌手會現身獻唱，加上總值超過40萬港元的豐富幸運抽獎，定能令大人小朋友樂而忘返。

丘應樺：零售連升12月 線下線上模式注入動力

商務及經濟發展局局長丘應樺表示，受惠於本地需求逐步回穩，訪港旅客持續增長，以及盛事活動帶來的消費氣氛，香港零售業連續12個月錄得按年增長，業界也積極拓展線上線下融合的銷售模式，為行業注入新動力。

丘應樺提到，政府已於6月15日在「BUD專項基金」下落實一系列措施，包括擴大基金的資助地域範圍，為企業應用人工智能提供更針對性的資助，協助企業加快升級轉型的步伐，拓展新興市場。同時，政府也會透過貿發局推出不同措施，全方位支援業界發展電子商貿，包括為企業提供商業配對和顧問諮詢等，並會在今年到2028年連續三年，在內地和東南亞國家聯盟電商市場舉辦「香港好物節」，協助港商善用電商平台和社交媒體的龐大流量和客源，拓展線上市場，將香港品牌推向國際。

工展會購物節入場門票數$10 設2條免費穿梭巴士路線

「第6屆工展會購物節」於今日至本月29日舉行，開放時間為上午10時30分至晚上7時，最後一日提早於下午5時30分結束。入場門券每張10元，身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士可免費入場。旅客可憑有效旅遊證件換領免費入場券，展會期間亦設特別交通安排，包括提供2條免費穿梭巴士路線，於展會期間來往荃灣及屯門至亞博館，方便各區市民前往會場。

記者、攝影：周育瑩